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منوعات|الجزائر

سخرية في الجزائر بعد اعتقال "ديك" بسبب شكوى دبلوماسية

10/2/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل في الجزائر مقطع فيديو لرجل يتحدث فيه عن اعتقال الشرطة لديك يملكه بسبب شكوى من طرف دبلوماسية إيطالية.

وقال الرجل في المقطع إن رجال الأمن دخلوا إلى بيته وطاردوا الديك حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه، مضيفا أنه سأل عليه بعد اعتقاله إلا ان مخافر الشرطة لم تقدم عنه أي معلومات.

وأثارت الواقعة سخرية واسعة على مواقع التواصل ودعا مستخدمو تلك المواقع إلى إطلاق سراح الديك.

https://twitter.com/AlRawad_sy/status/1226393682519171074?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الجزيرة
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