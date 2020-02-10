سخرية في الجزائر بعد اعتقال "ديك" بسبب شكوى دبلوماسية

تداول مستخدمو مواقع التواصل في الجزائر مقطع فيديو لرجل يتحدث فيه عن اعتقال الشرطة لديك يملكه بسبب شكوى من طرف دبلوماسية إيطالية.

وقال الرجل في المقطع إن رجال الأمن دخلوا إلى بيته وطاردوا الديك حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه، مضيفا أنه سأل عليه بعد اعتقاله إلا ان مخافر الشرطة لم تقدم عنه أي معلومات.

وأثارت الواقعة سخرية واسعة على مواقع التواصل ودعا مستخدمو تلك المواقع إلى إطلاق سراح الديك.

https://twitter.com/AlRawad_sy/status/1226393682519171074?ref_src=twsrc%5Etfw

#أطلقوا_الديك

افرجوا عن ديك وراه دجاجه وسبعه فروخ يرعاهم 😂😂😂😂😂 — الزبدة (@MasterSiimple) February 10, 2020