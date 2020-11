أوسكار 2020.. فيلم كوري جنوبي يفوز و"الجوكر" أفضل ممثل

صنع الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي" (باراسايت) تاريخًا جديدًا في جوائز الأوسكار بعدما فاز بجائزة أفضل فيلم في الحفل الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في لوس أنجليس.

وبذلك يصبح "طفيلي" أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد اللقب الأرفع بمجال السينما.

وحصد الفيلم الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في سول الحديثة، أربع جوائز أوسكار شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونغ جون هو وأفضل فيلم روائي دولي.

وقال بونغ وهو يتسلم جائزة أفضل مخرج "لم أتخيل أني سأفوز".

وأبدى احترامه لزملائه الأربعة الآخرين الذين رشحوا للجائزة قائلًا "أتمنى لو حصلت على منشار وقسمت الأوسكار إلى خمسة أجزاء وتقاسمتها معكم جميعًا".

وفاز خواكين فينيكس بأول جائزة أوسكار عن أداء دور مهرج فاشل يجد الطريق للشهرة في ممارسة العنف بفيلم (الجوكر) وألقى كلمة مؤثرة عن تغير المناخ وحقوق الحيوان.

وفازت رينيه زيلويغر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها للمغنية جودي غارلند وهي مسنة في فيلم السيرة الذاتية لموسيقي (جودي).

ونال فيلم (1917) عن الحرب العالمية الأولى ثلاث جوائز أوسكار لأفضل تصوير وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل صوت فيما منح فيلم "ذات مرة في هوليوود" (وانس ابون أتايم إن هوليوود) الممثل براد بيت جائزة الأوسكار لأول مرة عن دوره كممثل مساعد.

وفازت لورا ديرن لأول مرة بالأوسكار عن دورها كممثلة مساعدة في فيلم "قصة زواج" (ماريدج ستوري).

وخرج فيلم "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) من إنتاج شركة نتفليكس الذي يتناول عالم المافيا ورشح لعشر جوائز أوسكار من حفل توزيع الجوائز خالي الوفاض.

وفاز فيلم "مصنع أمريكي" (أمريكان فاكتوري) بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، وهو الفيلم الذي أنتجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويتناول الفيلم ما حدث لمجموعة من عمال السيارات بولاية أوهايو والذين تم تسريحهم خلال ركود عام 2008. وهذا الفيلم أيضا باكورة إنتاج شركة هاير غراوند التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY

— Barack Obama (@BarackObama) February 10, 2020