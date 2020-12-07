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مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
7/12/2020

قبل بضع سنوات تخلى شاب مصري عن درجته العلمية في مجال الآثار من أجل صيد العقارب في صحاري وشواطئ البلاد واستخراج سمها لاستخدامه في أغراض علاجية.

وأصبح محمد حمدي بشتة وهو في سن 25 عاما مالكا لشركة كايرو فينوم للمستخلصات الحيوية والسموم وهو مشروع يضم 80 ألف عقرب في عدة مزارع في مختلف أرجاء مصر وعددا من الثعابين التي يبقي عليها أيضا من أجل استخلاص سمها.

وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية في صيد العقارب التي يتم تعريضها لتيار كهربائي خفيف لتحفيز إفراز السم. ويمكن لجرام واحد من السم إنتاج ما بين 20 ألف جرعة و50 ألف جرعة من مضادات السموم.

وقد يصل سعر جرام سم العقرب إلى عشرة آلاف دولار ويصدره بشتة إلى أوربا والولايات المتحدة حيث يُستخدم لإنتاج مضادات السموم ويدخل في صناعة عدد من الأدوية الأخرى منها أدوية تعالج أمراضا مثل ارتفاع ضغط الدم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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