تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

توفي 7 مرضى بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الباكستانية، إثر تأخر وصول أسطوانات الأكسجين في الوقت المناسب.

وأفاد فرهاد خان المتحدث باسم مستشفى "خيبر" التعليمي في ولاية "خيبر بختونخوا" في تصريح، أن المستشفى يتم تزويده بأسطوانات الأكسجين من مدينة "راولبندي" التي تبعد 200 كيلومتر.

وأضاف أن الأسطوانات لم تصل في موعدها، ما تسبب في موت 7 مرضى كانت حالتهم الصحية حرجة للغاية.

بدوره، أكد "تيمور جاغرا" وزير الصحة في الولاية بتغريدة عبر تويتر "التحقيقات متواصلة حول الحادث".

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في باكستان، 416 ألفا و499، بينها 8361 وفاة، و355 ألفا و012 حالة تعاف.

وفي مناطق أخرى من العالم، سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر الى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوَقّع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.