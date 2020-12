شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانفجار ضخم بمصنع للزيت بمدينة "ديربان" شرقي جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة.

ونقل الموقع الرسمي للحكومة خبر احتراق وتحطم العديد من المنازل والنوافذ بفعل قوة ضغط الانفجار، الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن، والذي تسبب في إصابة 7 أشخاص بحروق مع استقرار حالتهم.

Explosion at Engen refinery in Durban… pic.twitter.com/GCZYmUIhCt — Carissa Marnce (@CarissaMarnce) December 4, 2020

وأظهرت المقاطع تصاعد ألسنة النيران من جوانب مختلفة بالمصنع وهروب العاملين.

Explosion a few minutes ago. Engen Durban South. pic.twitter.com/beqqjnLA2J — Natasha🇿🇦 (@Natz_online) December 4, 2020

#EngenRefineryFire in Wentworth, south of Durban is being attended to – smoke has subsided. KZN EMS say 6 people were treated on scene for smoke inhalation and no one was killed or injured as a result of the explosion – of which the cause is unknown. @TimesLIVE @SundayTimesZA pic.twitter.com/AEJkJZJzL1 — Orrin Singh (@orrin417) December 4, 2020

Durban | Massive Explosion | Umbilio/ Durban Hurbour area Engen refinery All Services Mobile pic.twitter.com/2AoBfritUL — Alert South Africa (@AlertZaAfrica) December 4, 2020

KWAZULU-NATAL PROVINCIAL GOVERNMENTS RESPONDS TO ENGEN REFINERY FIRE@KZNGOV made a swift intervention in response to the explosion at the Engen refinery in Durban. pic.twitter.com/EEvSka7rvQ — KZN Provincial Gov (@kzngov) December 4, 2020