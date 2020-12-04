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الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
4/12/2020

أعلن القضاء السويدي الخميس إسقاط الملاحقات ضد امرأة سبعينية كان اشتُبِهَ في أنها احتجزت ابنها مدى 28 عاما، بعدما تبيّن للنيابة العامة أن احتجازه لم يكن خلافاً لإرادته.

وقالت المدعية العامة المكلفة بالتحقيق في القضية إيمّا أولسون "لم نجد أي عامل  يشير إلى أنه احتُجِزَ وقُيِّدَ أو مُنِع جسدياً من مغادرة المكان الذي كان فيه".

وأضافت أن "الرجل نفسه أكّد أنه كان يملك قرار مغادرة الشقة"، مشيرة إلى أن شهوداً أفادوا بأنهم رأوه خارجاً في بعض الأحيان.

وكانت الشرطة السويدية اعتقلت الإثنين المرأة التي كانت تعيش مع نجلها البالغ 41 عاماً في شقة بالضاحية الجنوبية لستوكهولم "بشبهة حجز الحرية غير القانوني والتسبب بإصابات جسدية" له.

إلا أنه أفرج عنها الأربعاء بعدما رأت النيابة العامة أن الشبهات في حقها "ضعيفة".

وكانت شقيقة الرجل التي لم تره منذ 20 عاماً هي التي اكتشفت وضعه في الشقة التي أفيد بأن أكوام النفايات كانت متراكمة في داخلها.

وأكدت المرأة أن الأم جعلت شقيقها يترك المدرسة وهو في الثانية عشرة وعزلته عن العالم الخارجي طوال 28 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل كان مصاباً بجروح ملتهبة، ويعاني سوء التغذية، وبات شبه فاقد للأسنان.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الفحوص الطبية لم تظهر أيضاً أي أثر لتعرضه للعنف.

وأوضحت أولسون أن "الجروح هي بسبب مرض وقد التهبت".

المصدر : الفرنسية

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