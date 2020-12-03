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بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

3/12/2020

دخل الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل على ارتفاع 50 مترا، في وقت قياسي سجل بـ 3 دقائق و19.68 ثانية.

ونشر الحساب الرسمي لموسوعة غينيس على موقع يوتيوب، مقطع فيديو لتوماس وهو يحقق رقمه القياسي في تسلق الحبل، مشيرا إلى أن محاولات الجنوب أفريقي كانت خالية من الأخطاء أو الهفوات ما جعله يتسلق بهذه السرعة القياسية لدخول الموسوعة.

وغرّدت موسوعة غينيس على موقع تويتر معلقة على رقم توماس القياسي والفيديو الخاص به: "هذا يتطلب قوة جادة للجزء العلوي من الجسم ومعرفة أنك لست خائفا من المرتفعات".

 

المصدر : خدمة سند
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