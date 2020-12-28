مصر.. حكم بإيداع "طفل المرور" دار رعاية لتقويم السلوك

قضت محكمة مصرية معنية بالطفل، أمس الأحد، بإيداع نجل أحد القضاة، والمعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، دار رعاية معنية بتقويم السلوك، مع اتنين من أصدقائه، وغرامة مالية لكل منهم.

ووفق إعلام محلي، قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة؛ بإيداع أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور (13 عاما)، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحبس عاما لاثنين من أصدقائه وغرامة مالية إجمالية تقدر بـ 180 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) لكل منهم.

وجاء منطوق الحكم في قضيتين، تشمل اتهامات منها: إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال المرور، والتنمر والإساءة إليه، وسوء استخدام الإنترنت.

ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي للجرائم خاصة، وأنهم صغار السن ولا يدركون أن ما ارتكب يعاقب عليه القانون.

كما حددت محكمة جنح الطفل جلسة، الإثنين، لنظر استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم.

هو انت متعرفش انا ابن مين ؟

مصر …اللي هتعلمك بقي انت ابن مين

يا ريت تنسوا بقي الجملة دي علشان مبقتش تاكل مع البلد و لا معانا

محكمة جنح الطفل المنعقدة بالأميرية تقضي بإيداع نجل القاضي الملقب إعلاميا بـ #طفل_المرور إحدى دور رعاية الطفل والحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للباقي — توت عنخ امون (@q6aT5ZVLXiHowMN) December 27, 2020

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ، تداول مغردون على منصات التواصل بمصر، مقطعا مصورا لطفل (13 عاما) يقود سيارة خاصة بسرعة رفقة أقرانه في حي المعادي (جنوبي القاهرة)، ويقوم بالاستهزاء والتهديد والاعتداء على شرطي مرور حاول أن يستوقفه.

– محكمة جنح الطفل المنعقدة بالأميرية تقضي بإيداع نجل القاضي الملقب إعلاميا بـ #طفل_المرور إحدى دور رعاية الطفل والحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لباقي المتهمين في واقعة التنمر على رجل المرور "مصر حاليآ بتوصل الرساله للكل مهما كنت ابن مين هتتحاسب "..✌️🇪🇬 pic.twitter.com/cqqmKRgbxM — ♥️Om Eslam 🖤 (@OmEslam64190632) December 28, 2020

ومع تصاعد الانتقادات للطفل وما يحتويه الفيديو من محاولة لاستغلال منصب والده القضائي، قرر النائب العام حمادة الصاوي، في اليوم التالي بإيداع الطفل، أسبوعا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نشر فيديو مسيء عقب إخلاء سبيل الأول.

كما قررت عرض الطفل وزملائه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.

وردا على انتقادات طالت القضاء في مصر كونه نجل قاضٍ ولم يحبس، قالت النيابة آنذاك إنها تؤكد التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات أو صفات وظيفية لآبائهم أو ولاة أمورهم.

ويحظر قانون الطفل، الحبس الاحتياطيّ لمن لم يتجاوز عمره 15 عاما، ويتيح تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك أو إيداعه دار رعاية.

ورفض نادي قضاة مصر، في بيان، الشهر الماضي، إقحام وظيفة الوالد في سياق الغضب الذي تصاعد ضد سلوكيات الطفل وأفعاله.