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شركة عقارية تدخل موسوعة غينيس لهدم أطول مبنى بالمتفجرات (فيديو)

22/12/2020

نشرت قناة "موسوعة غينيس" للأرقام القياسية على يوتيوب، الاثنين، مقطع فيديو، لهدم أطول مبنى في العالم بواسطة المتفجرات في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وبحسب بيان نشرته غينيس عبر موقعها، فإن المبنى الذي بلغ طوله 165.032 مترا، قد هُدم في 27 من نوفمبر/تشرين أول الماضي، باستخدام 915 كجم من المتفجرات.

وأعلنت شركة "مدن العقارية"، الجمعة الماضي، عن نجاح عملية هدم أبراج "ميناء بلازا" في منطقة ميناء زايد، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأطول مبنى يتم هدمه بالمتفجرات في عملية التفجير التي تمت بالتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، وبالتعاون مع أبرز الشركات في مجال هدم المباني.

وتتألف أبراج "ميناء بلازا" من أربعة أبنية شاهقة ومصممة بشكل فردي، تم بناؤها فوق منصة مكونة من سبعة طوابق، وخلال العملية تم هدم 144 طابقاً خلال 10 ثوانِ بمتفجرات ثابتة غير أولية موضوعة في 18000 حفره داخل الهياكل.

وفي منشور لها عبر، فيسوك، قالت "شركة مدن" المنفذة لعملية الهدم: "عملية هدم أبراج ميناء بلازا دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية! يسعدنا أنه أن نكون معروفين عالميًا بأننا حققنا أطول مبنى تم هدمه بتقنية الهدم المراقب".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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