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لقي رواجا واسعا.. مسعف ينعش قلب صغير فيل تعرض لحادث (فيديو)

المسعف مانا سريفيت يحاول إنعاش قلب الفيل الصغير (مواقع التواصل)
المسعف مانا سريفيت يحاول إنعاش قلب الفيل الصغير (مواقع التواصل)
22/12/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسعفا في تايلند وهو يضغط بيديه على صدر فيل صغير لإسعافه بعد أن صدمته دراجة نارية.

المسعف مانا سريفيت نفذ في تايلند إسعافات إنعاش القلب بالتدليك عشرات المرات خلال عمله مسعفا منذ 26 عاما، لكن لم ينقذ من قبل أي فيل.

واستغاث المارة بمانا وهو خارج ساعات عمله الرسمية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد خلال تنقله على الطريق ليتمكن بنجاح من إنعاش فيل صغير صدمته دراجة نارية أثناء عبوره الطريق مع قطيع في إقليم تشانتابوري شرق البلاد.

 

وفي مقطع للفيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تايلند يوم الاثنين، يظهر مانا وهو يضغط بيديه على صدر الفيل الصغير الراقد على جنبه بينما يقوم زملاء له على بعد أمتار بإسعاف سائق الدراجة الملقى على الأرض.

ويتعافى الدغفل (صغير الفيل) والسائق ولم يصب أي منهما بجروح خطرة.

وقال مانا: "إنها ردة فعلي التلقائية أن أنقذ الأرواح لكنني كنت قلقا طوال الوقت لأنني كنت أسمع صوت الأم وباقي الأفيال ينادون على الصغير".

وتابع قائلا "افترضت أين يمكن أن يكون قلب الفيل بناء على المعلومات التي لدي وعلى مقطع فيديو شاهدته عبر الإنترنت".

وأضاف "عندما بدأ الفيل الصغير في التحرك أوشكت على البكاء".

وتمكن الفيل من الوقوف بعد نحو 10 دقائق ونقل لموقع آخر للعلاج ثم جرت إعادته لمكان قرب موقع الحادث على أمل أن تتمكن أمه من العثور عليه.

وقال مانا إن الأفيال عادت بسرعة عندما سمعت الأم نداء رضيعها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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