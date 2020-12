نشطاء يوثقون ظاهرة "الاقتران العظيم" لكوكبي المشتري وزحل (فيديو)

وثق نشطاء وهواة مهتمون بالفضاء، ظاهرة "الاقتران العظيم" لكوكبي المشتري وزحل، والذي يعد حدثا نادرا يتكرر كل 80 عاما تقريبا.

وشهد العالم، أمس الإثنين، ظاهرة فلكية نادرة التقى خلالها أكبر كوكبين في منظومتنا الشمسية؛ المشتري وزحل، وظهرا كأنهما كوكب واحد في ظاهرة تعرف باسم "الاقتران العظيم" وتتزامن مع الانقلاب الشتوي.

وحدث الاقتران العظيم حين تقاطع مسارا الكوكبين وأصبحا قريبين من بعضهما البعض لدرجة أنهما ظهرا في السماء كما لو أنهما يتلامسان، وأعطيا الانطباع بأنهما مندمجان ويسطعان ككوكب واحد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، التقارب الشديد بين الكوكبين، حيث ظهرا في مجال رؤية واحد لأدوات الرصد والمراقبة في ظلام الليل، وهو ما أتاح للجميع في أنحاء العالم مشاهدة هذا الحدث.

ونشر الراصد الباكستاني أبو بكر شيخاني، مقطع فيديو، لتقارب عملاقي الكواكب الغازية، حيث بدا الاثنين مضئين وقريبا من بعضهما البعض في لقطات الرصد، بينما تفصلهما في الواقع مئات الملايين من الكيلومترات.

وبرزت تفاعلات عدة عبر وسم "#الاقتران_العظيم"، حيث تبادل المتخصصون المعلومات عن الحدث، وشارك رواد مواقع التواصل ومراكز الرصد حول العالم بنشر الصور التي التقطوها خلال مشاهدتهم لتلك الظاهرة.

وبحسب بيان نشرته وكالة ناسا الفضائية، فإن آخر اقتران عظيم يعود إلى بداية الألفية الحالية، ولكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلا بهذه الدرجة.

The stars on Mars look a lot like ours! From the Martian surface, you'd see the same constellations we have on Earth. But from its current orbital position, Jupiter and Saturn wouldn't look quite as close in the skies of Mars as they do from Earth. pic.twitter.com/8vmazEPXOP

— NASA Mars (@NASAMars) December 21, 2020