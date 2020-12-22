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نشطاء يوثقون ظاهرة "الاقتران العظيم" لكوكبي المشتري وزحل (فيديو)

ناسا: آخر اقتران عظيم يعود إلى بداية الألفية الحالية لكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلا بهذه الدرجة (ناسا)
ناسا: آخر اقتران عظيم يعود إلى بداية الألفية الحالية لكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلا بهذه الدرجة (ناسا)
22/12/2020

وثق نشطاء وهواة مهتمون بالفضاء، ظاهرة "الاقتران العظيم" لكوكبي المشتري وزحل، والذي يعد حدثا نادرا يتكرر كل 80 عاما تقريبا.

وشهد العالم، أمس الإثنين، ظاهرة فلكية نادرة التقى خلالها أكبر كوكبين في منظومتنا الشمسية؛ المشتري وزحل، وظهرا كأنهما كوكب واحد في ظاهرة تعرف باسم "الاقتران العظيم" وتتزامن مع الانقلاب الشتوي.

وحدث الاقتران العظيم حين تقاطع مسارا الكوكبين وأصبحا قريبين من بعضهما البعض لدرجة أنهما ظهرا في السماء كما لو أنهما يتلامسان، وأعطيا الانطباع بأنهما مندمجان ويسطعان ككوكب واحد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، التقارب الشديد بين الكوكبين، حيث ظهرا في مجال رؤية واحد لأدوات الرصد والمراقبة في ظلام الليل، وهو ما أتاح للجميع في أنحاء العالم مشاهدة هذا الحدث.

ونشر الراصد الباكستاني أبو بكر شيخاني، مقطع فيديو، لتقارب عملاقي الكواكب الغازية، حيث بدا الاثنين مضئين وقريبا من بعضهما البعض في لقطات الرصد، بينما تفصلهما في الواقع مئات الملايين من الكيلومترات.

وبرزت تفاعلات عدة عبر وسم "#الاقتران_العظيم"، حيث تبادل المتخصصون المعلومات عن الحدث، وشارك رواد مواقع التواصل ومراكز الرصد حول العالم بنشر الصور التي التقطوها خلال مشاهدتهم لتلك الظاهرة.

وبحسب بيان نشرته وكالة ناسا الفضائية، فإن آخر اقتران عظيم يعود إلى بداية الألفية الحالية، ولكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلا بهذه الدرجة.

وعرف العالم أول ظاهرة فكلية تُعرف بـ"الاقتران العظيم" في عام 1623، حيث تمكن المشتري من اللحاق بزحل وتجاوزه، وذلك بعد 13 عاما من اكتشاف الإيطالي غاليليو للكوكبين العملاقين.

وذكرت الرابطة الفلكية الأيرلندية، في بيان، أن "المشتري وزحل سيقتربان مرة أخرى من بعضهما البعض في عام 2080، ولكن سيكون من الصعب جدا رؤية ذلك لأنهما سيكونان في شفق الفجر".

وبهذا الخصوص، قال إد بلومر عالم الفلك في مرصد غرينتش الملكي، في تصريح صحفي، "لا عجب أن علماء الفلك وهواة مشاهدة النجوم متحمسون للغاية هذه المرة.. إنها أكثر من فرصة.. تحدث مرة واحدة في العمر!".

وأضاف أن "مشاهدة هذه الميكانيكا السماوية سلطت الضوء على العمليات الفيزيائية التي تقف وراءها، ووضعت إطاراً لم يسمح فقط بفهم المزيد عن الكون، بل ساهم في تطورات علمية وابتكارات لا حصر لها هنا على الأرض".

ويحدث اقتران المشتري وزحل مرة كل 19.6 سنة تقريبا، غير أن هذه المرة تحمل خصوصية، لأن اقتران 2020 هو الأقرب منذ أوائل القرن السابع عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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