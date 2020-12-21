فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة لتغطية الجسم بالثلج (فيديو)

حطم الفرنسي رومان فاندردورب الرقم القياسي العالمي لأطول فترة لتغطية الجسم بالثلج.

وبقي الفرنسي، الذي يعمل في القطاع الطبي، داخل حجرة تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطيا الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكام وحوالى خمسين شخصا أتوا لدعمه.

Record battu à la cité des sports de Wattrelos. Romain Vandendorpe a tenu 2h35m43s immergé dans la glace, dépassant d’un peu moins de 5 min le #NeuroIceRecord pic.twitter.com/Tcgupq9rZ9 — France Bleu Nord (@fbleunord) December 19, 2020

وسعى فاندردورب، 34 عاما، من خلال هذه الخطوة إلى "تخطي الحدود البشرية" بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية فرنسية داعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد "توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل".

La sortie de la glace de Romain Vandendorpe, attendu par sa femme et des dizaines de caméra après ce plus de 2h enfermé dans la glace #NeuroIceRecord pic.twitter.com/ilIlEPEZii — France Bleu Nord (@fbleunord) December 19, 2020

وتدرب فاندردورب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، من ثم بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، وفي النهاية في الثلج في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسية.