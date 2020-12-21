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فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة لتغطية الجسم بالثلج (فيديو)

تدرب فاندردورب لسنتين قبل التحدي (غيتي)
تدرب فاندردورب لسنتين قبل التحدي (غيتي)
20/12/2020

حطم الفرنسي رومان فاندردورب الرقم القياسي العالمي لأطول فترة لتغطية الجسم بالثلج.

وبقي الفرنسي، الذي يعمل في القطاع الطبي، داخل حجرة تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطيا الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكام وحوالى خمسين شخصا أتوا لدعمه.

وسعى فاندردورب، 34 عاما، من خلال هذه الخطوة إلى "تخطي الحدود البشرية" بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية فرنسية داعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد "توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل".

وتدرب فاندردورب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، من ثم بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، وفي النهاية في الثلج في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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