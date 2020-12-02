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شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/12/2020

عثر صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم، قذف بها الموج على الساحل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عثور الصياد التايلندي على قطعة العنبر الضخمة، التي وجدها على الساحل، معتقدا في البداية أنها صخرة لكنه اكتشف لاحقا أنها قطعة عنبر ثمينة.

ووفق وسائل إعلام عالمية فإن وزن القطعة الذي عثر عليها الصياد "المحظوظ" كما وصفته، يصل إلى 100 كيلو غرام، ويقدر ثمنها بحوالي 3.2 مليون دولار.

ويعتبر العنبر من الإفرازات التي تخرج من الحيتان، ويستخدم في صناعة أغلى أنواع العطور العالمية.

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