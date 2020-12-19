البث الحي
منوعات

"حرام شرعا".. الإفتاء المصرية تثير جدلا بعد تحذيرها من خاصية في تلغرام

تطبيق تلغرام (غيتي)
تطبيق تلغرام (غيتي)
19/12/2020

حذرت دار الإفتاء المصرية من الاستخدام السيئ لخاصية "نيرباي" (Nearby) في تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام"، وقالت إنه يتتبع العورات وينتهك الخصوصيات وهو أمر حرام شرعًا وقانونًا.

الأمر أثار جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتساءل البعض عن التوقيت وعن السبب وراء تحديد هذا التطبيق بالذات على الرغم من وجود خاصية مشابهة في تطبيقات أخرى.

ووفق بيان نشرته، حذرت دار الإفتاء من سوء استخدام تلك الخاصية، التي تساعد المستخدمين على التحدث مع الأشخاص القريبين منهم جغرافيا بسهولة.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأمر أثار غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، وأعرب الكثير منهم، خاصة الإناث عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقتهن والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز

وناشدت دار الإفتاء في بيانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن.

واعتبرت دار الإفتاء في بيانها الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعي الأكبر؛ "الحفاظ على العرض".

وشددت الدار على أن اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس.

وكانت الخاصية التي أطلقها تطبيق تلغرام، محل جدل بالنسبة للمصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت موجة من الغضب بعد المضايقات التي تعرض لها كثيرون بسبب استحداث هذه الخاصة، وانتشر وسم يحمل عنوان: #حوار_التلغرام ؛ وذلك ردًّا على هذه الخدمة.

وتسمح خاصية نيرباي بالتحدث لأي مستخدم قريب في الدائرة الجغرافية ذاتها دون إذن من المستخدم نفسه، حال تفعيل خاصية الوصول للموقع في الهاتف الذكي.

وأكدت دار الإفتاء في بيانها أن الفصل بين التكنولوجيا وبين الأخلاق الدينية خاصة والإنسانية عامة أمر يؤدي بالإنسانية إلى الدمار ويضر الإنسان والعمران جميعًا، ودعت الدار إلى ما أسمته الترشيد الأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

نظم العشرات من سائقي التاكسي في المسكيك مظاهرة احتجاجية ضد التوسع في استخدام تطبيقات التوصل مثل (Uber Cabify and Didi at Angel de la )  مما أثر بالسلب على مستوى الدخل الشهري لهم، بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان لحماية سيارات الأجرة لحين عودة أصحابها.

المزيد من منوعات

طاردت الحراس.. أغنام تقتحم مبنى بلدية تركية (فيديو)

مجموعة أغنام وماعز "تهاجم" مبنى بلدية تركية (مواقع التواصل)

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)

علاج وتجميل.. هل يحتوي "حليب الحمير" على مزايا مناعية في ظلّ انتشار جائحة كورونا؟ (فيديو)

إقبال متزايد على "حليب الحمير" في ظلّ الوباء (رويترز)

فارق مدهش.. دراسة تكشف درجة خطورة فيروس كورونا مقارنة بالإنفلونزا الموسمية

وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الإنفلونزا الموسمية (رويترز)
الأكثر قراءة

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

بعد يومين من اشتباكات دامية.. الجيش السوداني يتوعد ومصر تدين وآبي أحمد يعلّق

عبد الفتاح البرهان يزور ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا (وكالة الأنباء السودانية)

خطأ في تحديد الهوية.. الشرطة الأمريكية تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (فيديو)

شرطة شيكاغو تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (مواقع التواصل)

الأمم المتحدة تعلق على الدعوة لفرض عقوبات أوربية على مصر

المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" (غيتي)