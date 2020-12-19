"حرام شرعا".. الإفتاء المصرية تثير جدلا بعد تحذيرها من خاصية في تلغرام

حذرت دار الإفتاء المصرية من الاستخدام السيئ لخاصية "نيرباي" (Nearby) في تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام"، وقالت إنه يتتبع العورات وينتهك الخصوصيات وهو أمر حرام شرعًا وقانونًا.

الأمر أثار جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتساءل البعض عن التوقيت وعن السبب وراء تحديد هذا التطبيق بالذات على الرغم من وجود خاصية مشابهة في تطبيقات أخرى.

ووفق بيان نشرته، حذرت دار الإفتاء من سوء استخدام تلك الخاصية، التي تساعد المستخدمين على التحدث مع الأشخاص القريبين منهم جغرافيا بسهولة.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأمر أثار غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، وأعرب الكثير منهم، خاصة الإناث عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقتهن والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز

هذه الخصّيصة موجودة في تطبيقات أخرى، ومنذ سنين عديدة، وتعتبر أساسية بها. — محمّد حمّزة الزعبي (@AlzuobiMuhammad) December 19, 2020

وناشدت دار الإفتاء في بيانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن.

تطبيق التليجرام بعد التحديث الأخير بقي فيه خاصية اسمهاNearby الخاصية دي بتسمح للشخص القريب منك بالدخول على الحسابات القريبه من الموقع الجغرافي ويستطيع الحصول على معلومات الاتصال كرقم الموبايل ف ده يعتبر انتهاك للخصوصية — Salama Bassam 🇪🇬 (@bsalama86) December 19, 2020

واعتبرت دار الإفتاء في بيانها الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعي الأكبر؛ "الحفاظ على العرض".

وشددت الدار على أن اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس.

مفيهوش أى اختراق خصوصية يا مولانا … كل مستخدم حر يشغل الخاصية اللى بتسمح لاى حد تانى يشوفه او ميشغلهاش … يعنى اى حد مشغلها فده بمزاجه ومحدش بيتجسس عليه ولا بيخترق خصوصيته ولا حاجة … مشكلتنا بس ان #محدش_فاهم_حاجة — ahmed eldeeb (@ahmedeldeeb33) December 19, 2020

وكانت الخاصية التي أطلقها تطبيق تلغرام، محل جدل بالنسبة للمصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت موجة من الغضب بعد المضايقات التي تعرض لها كثيرون بسبب استحداث هذه الخاصة، وانتشر وسم يحمل عنوان: #حوار_التلغرام ؛ وذلك ردًّا على هذه الخدمة.

تليجرام على قدر ما هو تطبيق جيد ومفيد جدًا لنا دراسيًا، على قدر ما بقى يُساء استخدامه بشكل بشع وياريت الريبورتات تكون بتعمل حاجة فعلًا، كمان إضافة خاصية find people nearby دي زودت إساءة الاستخدام جدًا.. ربنا يرحمنا — محمد أشرف (@Mokarpov) December 15, 2020

وتسمح خاصية نيرباي بالتحدث لأي مستخدم قريب في الدائرة الجغرافية ذاتها دون إذن من المستخدم نفسه، حال تفعيل خاصية الوصول للموقع في الهاتف الذكي.

وأكدت دار الإفتاء في بيانها أن الفصل بين التكنولوجيا وبين الأخلاق الدينية خاصة والإنسانية عامة أمر يؤدي بالإنسانية إلى الدمار ويضر الإنسان والعمران جميعًا، ودعت الدار إلى ما أسمته الترشيد الأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا.