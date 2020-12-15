"كاد الممثل أن يكون رسولا".. فنان مصري يثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار الممثل المصري المخضرم، عبد الرحمن أبو زهرة (86 عامًا) جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد "تحريفه" أحد الأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي عن المعلم.

وقال أبو زهرة في الحضور خلال حفل تكريمه في مهرجان التجربة الأولى الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة بالعاصمة المصرية القاهرة، إن "التمثيل من أعظم وأكرم وأشرف المهن".

الممثل الكبير عبدالرحمن أبو زهرة : كاد الممثل أن يكون رسولاً pic.twitter.com/KjgLTsJKHy — زيدان نجد (@ZidaneNajd) December 15, 2020

ثم فاجأ الجميع بتحريف بيت الشعر الذي يقول "قِف للمُعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولًا"، إلى "قف للفنان موقف التبجيل.. كاد الممثل أن يكون رسولًا"، الأمر الذي أثار ضجة على منصات التواصل المصرية.

وأضاف "كُرّمت أكثر من 25 مرة لكن هذا التكريم لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني إلى فنان يستطيع أن يعتز بقيمته وبفنه الذي بذل فيه الجهد الكبير جدا".

واستطرد "حينما وقفت على خشبة المسرح حنيت للمسرح". يشار إلى أن أبو زهرة شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي.

​ومؤخرًا، أثار عبد الرحمن أبو زهرة الجدل بشأن ما نسب إليه من شكوى قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه، ولكنه أكد أن تصريحاته قد أسيء فهمها، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن الحالي في مصر والاهتمام بالشكل على حساب الجوهر، وعدم الاهتمام باللغة العربية.

وأعرب الفنان المخضرم عن أسفه وحزنه لذلك، نافيًا ما أشيع بشأن إصابته بالاكتئاب.

عبد الرحمن أبو زهرة: كاد الممثل أن يكون رسولا.!

هو في إيه بالضبط الناس دي عايزه إيه؟! — Mohamed Salama (@Mohamed57727963) December 14, 2020

وقال لوسائل إعلام مصرية "رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني… ربنا يصبرني على فراقها، لا أستطيع أن أعيش، هذه هي قضيتي الأصلية".

وأضاف "أنا حاليا وحيد، كنت قبل ما أذهب إلى العمل كنت أقول لزوجتي ادعي لي يا سلوى، أما الآن قبل مغادرتي للمنزل أنظر إلى صورتها وأقول لها ادعي لي يا سلوى، إنه زواج عمره 56 عاما".

ومن بين أهم أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الفنية المسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" أمام نور الشريف وعبلة كامل، وفيلم "أرض الخوف" أمام النجم أحمد زكي، كما شارك في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني".