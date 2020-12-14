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انتقادات لـ"أنانية" الدول الغنية في سباق لقاح كورونا

لقاح فايزر (رويترز)
لقاح فايزر (رويترز)
14/12/2020

انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أنانية" دول صناعية غنية في السباق للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنجيل جوريا في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين "بعض البلدان لديها الكثير من اللقاحات، والبعض الآخر ليس لديها شيء".

وتساءل وزير الخارجية والمالية المكسيكي السابق، البالغ من العمر 69 عاما، "لماذا لا نفكر في الـ 5 مليارات شخص في البلدان الفقيرة"؟

تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تضم 37 دولة عضو ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.

وانتقد جوريا كندا لتأمينها 300 مليون جرعة لقاح لسكانها البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة فقط، موضحا أن هذه كميات كبيرة جدا من اللقاح حتى لو وضعنا في الاعتبار أن هناك حاجة لتلقي كل فرد لجرعتين من لقاح "بيونتيك/فايزر" الجديد.

كما انتقد جوريا شراء الولايات المتحدة 800 مليون جرعة لقاح لسكان يزيد عددهم قليلا عن 300 مليون نسمة. وحسب تقرير الصحيفة، طلبت ألمانيا أيضا لقاحات أكثر مما تحتاج فعليا، على الرغم من أن سوء الأوضاع هناك أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة وكندا.

وطالب رئيس المنظمة بتوزيع اللقاح بشكل أكثر عدلا، وقال "من الحكمة توزيعه للجميع. هذا الفيروس لن يُهزم حتى تتم هزيمته في كل أنحاء العالم".

وتفاوض الاتحاد الأوربي على عقد توريد مع "بيونتيك/فايزر" لما يصل إلى 300 مليون جرعة لقاح.

ووفقا لوزير الصحة الألماني ينس شبان، تأمل ألمانيا في الحصول على ما يصل إلى 100 مليون جرعة لقاح وحدها. هناك أيضا عقود مع منتجي لقاحات آخرين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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