مصر.. عيادة "طبيب الغلابة" تفتح أبوابها من جديد

أعاد الدكتور حسني سعد قطب استشاري الجراحة وأمراض الكبد فتح عيادة الدكتور الراحل محمد مشالي والذي اشتهر بلقب "طبيب الغلابة" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمالي مصر بعد أن قام بتحديثها.

وقال الدكتور قطب في تصريحات لمواقع مصرية إنه قرر إعادة فتح العيادة لخدمة المرضى الفقراء ومساعدة غير القادرين، بعد أن أغلقت لخمسة أشهر منذ وفاة الدكتور مشالي.

وأضاف أنه استلم العيادة منذ أسبوعين تقريبا ويعمل حاليا على إعادة تجهيزها لاستقبال المرضى مرة أخرى.

وأوضح أنه قرر أن يسير على نفس نهج "طبيب الغلابة" الراحل وحدد سعر الكشف 15جنيها مصريا، مع إعفاء المرضى غير القادرين.

وأكد أنه سيستمر في عمله بالعيادة حتى يلقى الله تعالى، خاصة وأنه أحيل للتقاعد من عمله الحكومي ولديه الوقت الكافي الذي سيخصصه للمرضى، مشيرا إلى أنه سيعمل طيلة أيام الأسبوع لتقديم الخدمة الطبية، أسوة بالدكتور محمد مشالي.

وكانت أسرة الطبيب الراحل قد أخلت العيادة من متعلقاته وسلمتها لصاحب العقار، والذي قام بتأجير الشقة للدكتور حسني قطب.

وكان الموت قد غيب الدكتور محمد مشالي في 28 يوليو/ تموز الماضي عن عمر ناهز 76 عاما إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وقضى طبيب الغلابة أكثر من 50 عامًا من عمره في خدمة المرضى الفقراء، وكان متخصصا في الأمراض الباطنة وطب الأطفال والحميات.

ولم يحصل الدكتور مشالي من أي مريض سوى على 10 جنيهات فقط (أقل من دولار) نظير الكشف، و3 جنيهات فقط عند إعادة الكشف، وأحيانًا بالمجان، وأكد مرارا أنه فعل ذلك عملا بوصية والده.