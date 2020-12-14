"مهزلة" اختبار اللغة لسواريز تطيح برئيسة جامعة إيطالية

تقدمت رئيسة جامعة إيطالية للأجانب باستقالتها، اليوم الإثنين، وذلك بعد اتهامها بالتلاعب في اختبار اللغة الإيطالية للنجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وقالت رئيسة الجامعة جيوليانا غريغو في خطاب لها عبر الموقع الرسمي لجامعة الأجانب في بروجيا "أقدم هذه الاستقالة اليوم ورأسي مرفوع".

وأضافت أنها تقدمت باستقالتها من أجل المصلحة العامة للجامعة وللمدينة، مؤكدة أنها ستستمر في مواجهة الاتهامات الموجهة لها.

وقالت غريغو "دائما ما كنت أتصرف بصدق وإنصاف".

وتعرضت غريغو لضغوطات عديدة منذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب اختبار اللغة الذي خضع له سواريز والذي كان ضروريا لتقديم طلب الجنسية الإيطالية والتي كانت ستسهل مهمة انتقال اللاعب إلى فريق يوفنتوس.

وقال مكتب الادعاء في بيروجيا في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن سواريز حصل على الإجابات مقدما وأن الامتحان كان "مهزلة" تم ترتيبها بناء على طلب من يوفنتوس.

وتقرر إيقاف غريغو وعدد من المسؤولين والأساتذة في الجامعة لمدة 8 أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية وتزوير وثائق رسمية.

ولم يكتمل انتقال سواريز إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، لينتقل المهاجم صاحب الـ33 عاما إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة الإسباني.

ومن ناحية أخرى يخضع فابيو باراتشي المدير الإداري بيوفنتوس، لتحقيقات من قبل الادعاء العام في بروجيا، وذلك بدعوى الإدلاء بمعلومات خاطئة في سياق التحقيق.