احتجاجات عنيفة لعمال مصنع هواتف "آيفون" في الهند واعتقال 100 (فيديو)

تعهدت السلطات الهندية بإخماد احتجاجات عنيفة قام بها عمال مصنع لهواتف آيفون تديره شركة تايوانية في جنوب ابلاد، بدعوى التأخر في دفع أجورهم وتعرضهم للاستغلال، وقد تم اعتقال 100 شخص حتى الآن.

وبدأ العمال انتفاضتهم السبت في منشأة "ويسترون انفوكوم للصناعة" قرب بنغالور، معقل تكنولوجيا المعلومات في الهند، حيث أظهرت مقاطع فيديو أعمال شغب وتحطيم ألواح زجاجية بالقضبان وسيارات مقلوبة على جوانبها.

كما تم نزع كاميرات المراقبة والمراوح وأجهزة الإضاءة في المنشأة وأُشعلت النيران بإحدى السيارات، بحسب مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن العمال زعموا بأنهم لم يتلقوا أجورهم منذ 4 أشهر، كما أجبروا على القيام بأعمال إضافية.

وقالت الشرطة المحلية الأحد إن "الوضع الآن تحت السيطرة. شكلنا فرقا خاصة للتحقيق في الحادث"، مضيفة انه لم تسجل أي اصابات.

ووصف نائب رئيس حكومة ولاية كارناتاكا، سي. ان. أشواثنارايان أعمال العنف بأنها "عبثية"، قائلا إن حكومته ستعمل على إيجاد حل للوضع بشكل سريع.

وكتب على تويتر السبت "سنضمن حماية جميع حقوق العمال وتسوية جميع مستحقاتهم".

وقال بيان باللغة الصينية لشركة "ويسترون" في تايوان إن "من تسبب بالحادث أشخاص مجهولي الهوية من الخارج اقتحموا المنشأة وألحقوا بها أضرارا بنوايا غير واضحة".

"Wistron Infocomm Manufacturing (India), which is part of the Taipei-based Wistron Corporation, has around 15,000 “employees”, but only around 1,400 are on the rolls." This is the case with most manufacturing units. https://t.co/minrb2Va24

— Tejas Harad (@h_tejas) December 14, 2020