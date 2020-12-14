احتجاجات عنيفة لعمال مصنع هواتف "آيفون" في الهند واعتقال 100 (فيديو)

تعهدت السلطات الهندية بإخماد احتجاجات عنيفة قام بها عمال مصنع لهواتف آيفون تديره شركة تايوانية في جنوب ابلاد، بدعوى التأخر في دفع أجورهم وتعرضهم للاستغلال، وقد تم اعتقال 100 شخص حتى الآن.

وبدأ العمال انتفاضتهم السبت في منشأة "ويسترون انفوكوم للصناعة" قرب بنغالور، معقل تكنولوجيا المعلومات في الهند، حيث أظهرت مقاطع فيديو أعمال شغب وتحطيم ألواح زجاجية بالقضبان وسيارات مقلوبة على جوانبها.

Another footage #iPhone manufacturing plant in #India angry workers trashed factory over salary dispute pic.twitter.com/zvlgu0diHk — Global News (@GlbBreakNews) December 13, 2020

كما تم نزع كاميرات المراقبة والمراوح وأجهزة الإضاءة في المنشأة وأُشعلت النيران بإحدى السيارات، بحسب مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن العمال زعموا بأنهم لم يتلقوا أجورهم منذ 4 أشهر، كما أجبروا على القيام بأعمال إضافية.

وقالت الشرطة المحلية الأحد إن "الوضع الآن تحت السيطرة. شكلنا فرقا خاصة للتحقيق في الحادث"، مضيفة انه لم تسجل أي اصابات.

Thousands of workers at Wistron Infocomm Manufacturing (India), which makes iPhones for Apple at its Narasapura factory on the outskirts of Bengaluru, went on a rampage and ransacked the company premises over delays in payment of salary. https://t.co/0Yht7i2CjF — The Hindu (@the_hindu) December 12, 2020

ووصف نائب رئيس حكومة ولاية كارناتاكا، سي. ان. أشواثنارايان أعمال العنف بأنها "عبثية"، قائلا إن حكومته ستعمل على إيجاد حل للوضع بشكل سريع.

وكتب على تويتر السبت "سنضمن حماية جميع حقوق العمال وتسوية جميع مستحقاتهم".

وقال بيان باللغة الصينية لشركة "ويسترون" في تايوان إن "من تسبب بالحادث أشخاص مجهولي الهوية من الخارج اقتحموا المنشأة وألحقوا بها أضرارا بنوايا غير واضحة".

"Wistron Infocomm Manufacturing (India), which is part of the Taipei-based Wistron Corporation, has around 15,000 “employees”, but only around 1,400 are on the rolls." This is the case with most manufacturing units. https://t.co/minrb2Va24 — Tejas Harad (@h_tejas) December 14, 2020

وأضاف البيان أن الشركة "تعهدت باتباع (قوانين) العمل المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة" لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن.

وزعم مسؤول نقابي هندي محلي أن هناك "استغلالا وحشيا" للعمال الذين يعيشون ظروفا مرهقة في منشأة تصنيع هواتف آيفون.

وقال ساتياناند الذي يستخدم اسما واحدا لصحيفة "ذي هندو" "سمحت حكومة الولاية للشركة بانتهاك الحقوق الأساسية" للعمال.

ويوظف المصنع نحو 15 ألف عامل معظمهم يتم التعاقد معهم عبر شركات توظيف، وفق وسائل إعلام محلية.

والاضطرابات العمالية شائعة في الهند، حيث يتقاضى العمال رواتب منخفضة ولا يحصلون سوى على ضمانات اجتماعية قليلة.

وأقر البرلمان الهندي في سبتمبر/ أيلول تحديثات على قوانين العمل قالت الحكومة إنها ستعزز حقوق العمال، لكن نشطاء نقابيين يقولون إن التشريعات الجديدة تجعل من الصعب على العمال الدعوة الى اضرابات.