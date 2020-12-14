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أمريكا.. إصابة أنثى نمر ثلجي بفيروس كورونا في كنتاكي (فيديو)

إصابة أنثى نمر تلجي بفيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
إصابة أنثى نمر تلجي بفيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/12/2020

أعلنت حديقة حيوان لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، عن إصابة أنثى نمر تلجي بفيروس كورونا، لتصبح أول حالة من هذا النوع تصاب بالفيروس أثناء الجائحة.

وفي مقطع فيديو نشرته الحديقة عبر صفحتها على فيسبوك، قال مدير لويزفيل جون والتشاك إن أنثى النمر المصابة التي تُدعى "نيسي" تعاني من أعراض خفيفة للغاية في الجهاز التنفسي مثل: السعال الجاف.

وأضاف أن الحديقة ما زالت تنتظر نتائج التحاليل لإنثتين أخريين من النمر التلجي أيضا هما "كيمتي" و"ميرو"، ومؤكدا أن باقي الحيوانات لم يظهر عليها أي أعراض حتى الآن.

وبحسب ما أعلنته الحديقة فإنها تعتقد أن العدوى انتقلت إلى النمور عن طريق أحد أفراد طاقم الرعاية الذي كان مصابا "بدون أعراض"، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية الصارمة.

وكانت الحديقة قد أرسلت عينات من براز النمور الثلاثة إلى مختبر التشخيص البيطري في جامعة إلينوي، كلية الطب البيطري يوم الجمعة الماضي، عقب ظهور الأعراض الطفيفة عليهم.

وستمنع الحديقة، النمور الثلاثة، من العرض أمام الجمهور وستقوم بمراقبة حالتهم الصحية خلال الأيام القادمة لتجنب تفاقم الأعراض، مع أخذ مزيد من العينات بشكل دوري حتى تضمن تخلصهم من العدوى بشكل كامل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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