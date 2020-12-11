بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

ظهرت في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية مسلّة معدنية غامضة، شبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أشخاصًا كانوا يمارسون رياضة الهرولة الصباحية في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدتهم هذه المسلّة.

وبلغ طول المسلّة الفضية اللون ثلاثة أمتار، وقد غرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط النهر.

وأوضحت السلطات البلدية في صفحتها على شبكة "فيسبوك" أن "قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمين" للنهر.

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

وظهرت مسلّات أخرى بعد بضعة أيّام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب وسائل إعلام.

Just another Monday with the Isle of Wight trending… nope I’m not sure if it’s aliens, a Coldplay pr stunt or a local mirror dealer drumming up trade but it got us all down the beach anyway #monolith #monday #compton #IsleofWight pic.twitter.com/eIscRRRu2B — Rob da Bank (@RobdaBank) December 7, 2020

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "2001، أوديسي الفضاء".

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ذي موست فايمس أرتيست" وتتخذ مقرا لها بولاية نيومكسيكو الأميركية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر "إنستغرام" وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.