بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

ظهرت في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية مسلّة معدنية غامضة، شبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أشخاصًا كانوا يمارسون رياضة الهرولة الصباحية في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدتهم هذه المسلّة.

وبلغ طول المسلّة الفضية اللون ثلاثة أمتار، وقد غرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط النهر.

وأوضحت السلطات البلدية في صفحتها على شبكة "فيسبوك" أن "قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمين" للنهر.

وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

وظهرت مسلّات أخرى بعد بضعة أيّام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب وسائل إعلام.

Just another Monday with the Isle of Wight trending… nope I’m not sure if it’s aliens, a Coldplay pr stunt or a local mirror dealer drumming up trade but it got us all down the beach anyway #monolith #monday #compton #IsleofWight pic.twitter.com/eIscRRRu2B

— Rob da Bank (@RobdaBank) December 7, 2020