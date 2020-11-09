هجوم إماراتي على المطربة أصالة بسبب "لايك".. ماذا جرى؟

وشن المغردون حملة على أصالة بعد إعجابها بتغريدة تتعلق بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل.

سؤال يعني من قلة الفنانات الاماراتيات عشان تستضيفون فنانات من دول ثانية مع الاحترام للكل في عندنا فنانات كل وحدة اسمها يشل المسرح كله احلام و فاطمة زهرة العين وبلقيس وشمة حمدان اريام والموضوع مش بس على اصالة اليسا بعد لازم ينظر في موضوع حفلاتها في البلاد#استبعدوا_اصاله — Marwa Baabbad (@MarwaBaabbad) November 8, 2020

وكانت أصالة قد وضعت علامة الإعجاب على تغريدة إليسا التي تحدثت فيها عن علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية، إذ طالبت بعدم المزايدة على بلدها في هذا الشأن "من أشخاص يعيشون في دول لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل".

وعبر موقع التدوين المصغر "تويتر" ارتفع وسم "#استبعدو_اصالة" في قائمة أعلى الوسوم رواجا في الإمارات، حيث شارك مغردون إماراتيون بكثافة احتجاجا على المشاركة المحتملة لأصالة.

اصاله رغم انها لم تخطئ بررت موقفها ووضحت حبها لشعب الامارات الكريم #استبعدوا_اصاله pic.twitter.com/5fgbhrSuZk — سعد🇸🇦 (@x2s2_od) November 8, 2020

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري أنه يعمل على كتابة أوبريت الخمسين عام يجمع نخبة من فناني الوطن العربي بينهم حسين الجسمي، ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، عزيزة جلال، عبد المجيد عبد الله، إضافة إلى أصالة نصري وفنانين آخرين.

وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني في 2 ديسمبر/كانون أول من كل عام، حيث تمر هذا العام الذكرى 49 لتأسيس الدولة التي تضم 7 إمارات، فيما سيكون الحفل الذي لم يحدد موعده مخصصا للاحتفال بمناسبة 50 عاما من تأسيس الدولة.

فنانة الامارات الاولى أحلام شو مقصره معاكم عشان م اتيبونها في الاوبريت حقنا هي الافضل وهي اللي تستحق ام فاهد لو شو م نتكلم م نقدر نوصفها لا هي ولا صوتها الحلو وهي الشخص المناسب اللي المفروض يكون في اوبريت #استبعدوا_اصاله @AhlamAlShamsi — luna (@Hermosalabios) November 8, 2020

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.