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هجوم إماراتي على المطربة أصالة بسبب "لايك".. ماذا جرى؟

الفنانة أصالة نصري
الفنانة أصالة نصري
9/11/2020

وشن المغردون حملة على أصالة بعد إعجابها بتغريدة تتعلق بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل.

وكانت أصالة قد وضعت علامة الإعجاب على تغريدة إليسا التي تحدثت فيها عن علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية، إذ طالبت بعدم المزايدة على بلدها في هذا الشأن "من أشخاص يعيشون في دول لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل". 

وعبر موقع التدوين المصغر "تويتر" ارتفع وسم "#استبعدو_اصالة" في قائمة أعلى الوسوم رواجا في الإمارات، حيث شارك مغردون إماراتيون بكثافة احتجاجا على المشاركة المحتملة لأصالة. 

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري أنه يعمل على كتابة أوبريت الخمسين عام يجمع نخبة من فناني الوطن العربي بينهم حسين الجسمي، ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، عزيزة جلال، عبد المجيد عبد الله، إضافة إلى أصالة نصري وفنانين آخرين.

وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني في 2 ديسمبر/كانون أول من كل عام، حيث تمر هذا العام الذكرى 49 لتأسيس الدولة التي تضم 7 إمارات، فيما سيكون الحفل الذي لم يحدد موعده مخصصا للاحتفال بمناسبة 50 عاما من تأسيس الدولة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية. 

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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