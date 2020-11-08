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ممثلة أمريكية شهيرة تركض في الشارع فرحا بفوز بايدن (فيديو)

الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس
الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس
8/11/2020

ولم تنتظر الممثلة الشابة الحائزة على جائزة الأوسكار، أو تصبر لحظات لحين تبديل ملابس نومها قبل الخروج للاحتفال، وركضت إلى الشارع بـ "البيجاما" لتعلن فرحتها بانتصار بايدن في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.

وحظي الفيديو بانتشار واسع خلال ساعات من نشر جينيفر له على صفحتها بموقع تويتر، وأرفقت فيديو حركاتها المبهجة بتعليق يقول "لم يكن أمامها خيار سوى إقامة حفلة لشخص واحد"، بالإضافة إلى وسم "تعالَ إلى بوسطن. دعنا نحتفل."

وظهرت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا، في المقطع وهي ترتدي حذاءً رياضيًا أسود، وبنطال بيجامة وردي وقناع وجه بتصميم قطة، بينما يتموج شعرها في هواء الخريف.

وليس من الواضح ما إذا كان الشخص الذي سجل الفيديو لجينيفر، هو زوجها مدير معرض الفنون كوك ماروني أم لا.

وخلال مقابلة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول على البودكاست، اعترفت نجمة هوليوود بأنها كانت تميل سياسيًا إلى اليمين في بداية مرحلة البلوغ. وتابعت "لقد نشأت جمهورية. أول رئيس صوتت له لأول مرة كان جون ماكين. كنت جمهورية صغيرة".

ولكن بحلول الوقت الذي تم فيه انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، كانت جينيفر قد انجذبت نحو الحزب الديمقراطي. وقالت عنه "هذا رئيس انتهك العديد من القوانين ورفض إدانة تفوق البيض".

وحصل بايدن على 290 صوتا في المجمع الانتخابي بعد انتظار 4 أيام حتى حسمت ولاية بنسلفانيا النتيجة لصالح باين، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، لدفعه فوق عتبة البيت الأبيض.

ومع تفضيل أصوات أريزونا ونيفادا وجورجيا على ما يبدو لبايدن، يمكن أن ينتهي بأكثر من 300 صوت انتخابي لصالحه. وحتى الآن حطم بايدن الأرقام القياسية للتصويت في تاريخ الانتخابات الأمريكية رغم جائحة كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك ديلي نيوز
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