ممثلة أمريكية شهيرة تركض في الشارع فرحا بفوز بايدن (فيديو)

ولم تنتظر الممثلة الشابة الحائزة على جائزة الأوسكار، أو تصبر لحظات لحين تبديل ملابس نومها قبل الخروج للاحتفال، وركضت إلى الشارع بـ "البيجاما" لتعلن فرحتها بانتصار بايدن في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.

وحظي الفيديو بانتشار واسع خلال ساعات من نشر جينيفر له على صفحتها بموقع تويتر، وأرفقت فيديو حركاتها المبهجة بتعليق يقول "لم يكن أمامها خيار سوى إقامة حفلة لشخص واحد"، بالإضافة إلى وسم "تعالَ إلى بوسطن. دعنا نحتفل."

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh

وظهرت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا، في المقطع وهي ترتدي حذاءً رياضيًا أسود، وبنطال بيجامة وردي وقناع وجه بتصميم قطة، بينما يتموج شعرها في هواء الخريف.

وليس من الواضح ما إذا كان الشخص الذي سجل الفيديو لجينيفر، هو زوجها مدير معرض الفنون كوك ماروني أم لا.

وخلال مقابلة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول على البودكاست، اعترفت نجمة هوليوود بأنها كانت تميل سياسيًا إلى اليمين في بداية مرحلة البلوغ. وتابعت "لقد نشأت جمهورية. أول رئيس صوتت له لأول مرة كان جون ماكين. كنت جمهورية صغيرة".

Jennifer Lawrence took to the streets of Boston to celebrate the election results. "Had no choice but to throw a party for 1," she wrote. 📷: @JLawrence_RepUs https://t.co/mCg1mRi55F pic.twitter.com/b79iEHeoVG

— People (@people) November 8, 2020