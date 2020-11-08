البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: لحظة استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد مصري

السمكة بعد استخراجها من فم الصياد
السمكة بعد استخراجها من فم الصياد
8/11/2020

وحسب وسائل إعلام مصرية، فوجئ أحد أطباء قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام بدخول حالة خطيرة لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا، ويعاني من ضيق تنفس وصعوبة في النطق.

وبفحصه تبين وجود سمكة "محشورة" عند مدخل القصبة الهوائية، تاركة مسافة بسيطة تسمح له بمرور بعض الهواء وهذا ما ساهم في بقائه على قيد الحياة حتى وصوله المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الصياد المقيم في قرية سنور، تمكن من اصطياد واحدة من الأسماك حين اكتشف وجود أخرى بجانبها فتأهب لاصطيادها بوضع الأولى في فمه لكنها من فرط الحركة تمكنت من القفز للداخل وانحشرت في مدخل القصبة الهوائية.

ونجح أطباء في استخراج السمكة من القصبة الهوائية للصياد باستخدام المنظار الجراحي، واكتشفوا أنها مازالت حية.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام لعملية استخراج السمكة.

وتم إيداع الصياد المريض قسم العناية المركزة تحت المراقبة الطبية مع إجراء فحوصات لمجرى التنفس بعد إصابته بالتهابات حادة وجروح داخلية.

وقال الطبيب علي الحجري الذي قام استخراج سمكة، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، إن المريض جاء إلى المستشفى فاقدا للوعي بينما كانت السمكة حية ومستقرة في بداية القصبة الهوائية.

وأضاف أنه في حال تأخر استخراج السمكة للحظات معدودة، لكان المريض فقد حياته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من منوعات

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة

تعرضت لمضايقات في بلدها.. نوبيون مصريون يحتفون بفرنسية اعتنقت الإسلام (فيديو)

أشهرت "أونتي" إسلامها أثناء احتفال القرية بالمولد النبوي الشريف
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)