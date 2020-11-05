البث الحي
منوعات

"واتساب" تتيح لمستخدميها حذف الرسائل بعد مرور 7 أيام

5/11/2020

 

وأوضحت "واتساب" التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص حول العالم، في منشور عبر مدوّنة أنها باتت تتيح للمستخدمين الاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو تركها تزول تلقائيا بعد سبعة أيام.

وفي إمكان المستخدمين حاليا الاطلاع على سجل محادثاتهم عبر "واتساب" كاملا.

وقالت الخدمة في منشورها "الرسائل المتبادلة عبر واتساب حاليا تبقى بصورة دائمة. ولكن باستثناء الرغبة في استذكار الأحاديث مع الأصدقاء والعائلة، من غير الضروري أن تبقى الرسائل التي نبعث بها إلى الأبد".

وأضافت "هدفنا هو أن نجعل المحادثات عبر واتساب تشبه تلك التي يتبادلها الناس وجها لوجه، ما يعني ألا حاجة لأن تكون أبدية. لذا نحن متحمسون إزاء فكرة إدخال خاصية تتيح إزالة الرسائل".

وكانت "فيسبوك" المالكة لـ"واتساب" أدخلت خاصية مشابهة على منصتها للمراسلة "ماسنغر"، بهدف الإفادة من هذه الميزة التي سمحت لـ"سنابتشات" بالتمايز عن بقية الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت "واتساب" أنها اختارت مهلة الأيام السبعة هذه "للتمكن من العودة إلى قائمة التبضع أو عناوين المتاجر التي تلقيتموها قبل أيام إذا ما كنتم لا تزالون في حاجة إليها كما أنها ستزول عندما تنتفي الحاجة إليها".

ويأتي هذا الإعلان في ظل التراجع الذي تشهده "فيسبوك" في مواجهة "سنابتشات" و"تيك توك" في أوساط المستخدمين الشباب.

كما أن "إنستغرام" التابعة أيضا لـ"فيسبوك"، تواصل التقدم لدى هذه الفئات الشابة، لكن بوتيرة أبطأ.

وبيّن تحقيق أجرته أخيرا مؤسسة بابير جافراي أن "سنابتشات" هي الشبكة الاجتماعية المفضلة لدى المراهقين الأمريكيين، تليها "تيك توك" التي تقدمت على "إنستغرام".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)