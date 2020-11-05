"واتساب" تتيح لمستخدميها حذف الرسائل بعد مرور 7 أيام

وأوضحت "واتساب" التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص حول العالم، في منشور عبر مدوّنة أنها باتت تتيح للمستخدمين الاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو تركها تزول تلقائيا بعد سبعة أيام.

وفي إمكان المستخدمين حاليا الاطلاع على سجل محادثاتهم عبر "واتساب" كاملا.

وقالت الخدمة في منشورها "الرسائل المتبادلة عبر واتساب حاليا تبقى بصورة دائمة. ولكن باستثناء الرغبة في استذكار الأحاديث مع الأصدقاء والعائلة، من غير الضروري أن تبقى الرسائل التي نبعث بها إلى الأبد".

وأضافت "هدفنا هو أن نجعل المحادثات عبر واتساب تشبه تلك التي يتبادلها الناس وجها لوجه، ما يعني ألا حاجة لأن تكون أبدية. لذا نحن متحمسون إزاء فكرة إدخال خاصية تتيح إزالة الرسائل".

وكانت "فيسبوك" المالكة لـ"واتساب" أدخلت خاصية مشابهة على منصتها للمراسلة "ماسنغر"، بهدف الإفادة من هذه الميزة التي سمحت لـ"سنابتشات" بالتمايز عن بقية الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت "واتساب" أنها اختارت مهلة الأيام السبعة هذه "للتمكن من العودة إلى قائمة التبضع أو عناوين المتاجر التي تلقيتموها قبل أيام إذا ما كنتم لا تزالون في حاجة إليها كما أنها ستزول عندما تنتفي الحاجة إليها".

ويأتي هذا الإعلان في ظل التراجع الذي تشهده "فيسبوك" في مواجهة "سنابتشات" و"تيك توك" في أوساط المستخدمين الشباب.

كما أن "إنستغرام" التابعة أيضا لـ"فيسبوك"، تواصل التقدم لدى هذه الفئات الشابة، لكن بوتيرة أبطأ.

وبيّن تحقيق أجرته أخيرا مؤسسة بابير جافراي أن "سنابتشات" هي الشبكة الاجتماعية المفضلة لدى المراهقين الأمريكيين، تليها "تيك توك" التي تقدمت على "إنستغرام".