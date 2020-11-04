البث الحي
منوعات

لإجراء عملية فصلهما.. تركيا تنقل توأمين ملتصقين من سوريا (فيديو)

4/11/2020

وولد الرضيعان السوريان قبل 8 أيام في عفرين، بوزن 4.2 كغم، وتم جلبهما الأربعاء بسيارة إسعاف عبر بوابة "غصن الزيتون" في منطقة "كوملو" بولاية هطاي التركية (جنوب).

وقالت طبيبة الأطفال في المستشفى إسراء يازارلي، إن التوأمين وُلدا بعملية قيصرية، وأنهما ملتصقان ببعضهما من البطن.

وأضافت الطبيبة أن لكل منهما قدمان اثنان، ويد واحدة فقط، وأن الكثير من أعضائهما الداخلية ملتصقة ببعضها.

وأشارت إلى أن رئتي وقلبي الرضيعين ملتصقة ببعضها، وقلب أحدهما غير مكتمل النمو، كما يمتلكان معدتين وكبد واحد وكليتين اثنتين فقط.

وأردفت أن الرضيعين يرقدان في العناية المشددة حاليا، لافتة إلى أن المستشفى تقدمت بطلب لإحالتهما إلى مستشفى أكثر تطورا لإجراء عملية فصلهما.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران