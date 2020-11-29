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مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
29/11/2020

نشر نجل المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم أغنية جديدة معادية لإسرائيل، ومناهضة للتطبيع مع الاحتلال وذلك في وقت تشهد فيه مواقع التواصل في مصر حالة احتجاج عارمة تجاه الفنان محمد رمضان بسبب صور له مع إسرائيليين.

واحتفى المغني الشاب خميس شعبان عبدالرحيم في أغنيته الجديدة بأغنية شهيرة لوالده حملت عنوان "أنا بكره إسرائيل".

وحملت أغنية الابن عنوان " مابحبش الصهاينة" ومن تأليف إسلام خليل الذي شارك والده رحلته الغنائية.

وكان اتحاد النقابات الفنية بمصر أصدر قرارا بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق على أن تنتهي أعمال التحقيق في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، كما قررت إيقاف رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وجاءت هذه القرارات على خلفية اتهام رمضان بالتطبيع عقب نشر صور له مع فنانين إسرائيليين في حفل نظم مؤخرا بدبي.

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