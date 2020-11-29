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انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

29/11/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية اعتقال الشرطة الإسبانية لمهربي مخدرات خلال مطاردة مثيرة بالزوارق السريعة في البحر المتوسط، انشغل المهربون خلالها بالتقاط صور لعمليات اعتقالهم والتلويح للشرطة.

وقالت الشرطة الإسبانية السبت إنها اعتقلت عصابة من مهربي المخدرات بعد مطاردة لمسافة زادت على 100 ميل في البحر المتوسط حاول المهربون خلالها إلقاء أكياس الحشيش في المياه.

وظهر في مقطع فيديو صورته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة خلال المطاردة التي استمرت خمس ساعات في الأسبوع الماضي مهربون مقنعون يلتقطون صورا ويلوحون للشرطة.

وشوهد قائد الزورق وهو يشير لكاميرا الشرطة بإشارة يفهم منها أنه مضطر لذلك لأن لديه طفل صغير.

وألقي القبض في وقت لاحق على أفراد العصابة الخمسة بعد أن اعترض زورق دورية تابع للجمارك زورقهم السريع قبالة ساحل قرطاجنة في جنوب إسبانيا.

وصادرت الشرطة كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة كانت العصابة تعتزم تهريبها من المغرب إلى فالنسيا في إسبانيا.

وبدأت المطاردة عندما رصدت طائرة الشرطة الهليكوبتر الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 مترا والمزود بمحركين قوة كل منهما 300 حصان قبالة ساحل قرطاجنة وعليه أجولة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان "قام أفراد من الشرطة والجمارك في عملية مشتركة باعتقال خمسة أعضاء (في عصابة) كانوا على زورق مخدرات بعد مطاردة في عرض البحر حاولوا خلالها إلقاء المخدرات التي كانت في الزورق في الماء".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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