بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

أفادت الحكومة البريطانية في بيان رسمي أنها تمكنت من تأمين مليوني جرعة إضافية من لقاح "مودرنا" لمكافحة فيروس كوفيد 19.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تعيين رئيس الوزراء بوريس جونسون لنديم زهاوي وزيرا مسؤولا عن تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن بريطانيا تعلق آمالا عريضة على هذا اللقاح الذي سيتم الشروع في توزيعه مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل وكالة تقنين الأدوية في بريطانيا على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذي يعانون أكثر من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة فيروس كورونا.

وحسب التقديرات الأولية لوكالة تقنين الأدوية البريطانية، فإن التجارب المخبرية للقاح "مودرنا" بلغت مرحلة متقدمة وإن فاعليته وصلت نسبة 94,5%. وأضافت الوكالة أن الشروع في عمليات توزيع اللقاح داخل الأراضي البريطانية ستنطلق خلال الربيع المقبل وذلك بعدما يتم استيفاء جميع المعاير الصحية المعتمدة من قبل الوكالة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في وقت سابق طلب شراء 40 مليون جرعة من لقاح مشترك بين شركة "بيونتيك" الألمانية والشركة الأمريكية "فايزر" في محاولة للتقليل من نسب الإصابات المتواصلة في بريطانيا وذلك بعدما أثبتت التجارب الطبية أن فاعلية اللقاح الألماني الأمريكي بلغت 95%. وأضاف بيان للحكومة أن استلام جرعات كافية من هذا اللقاح سيتم مباشرة مع الترخيص له من قبل الحكومة.

يذكر أن الحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كوفيد 19 قامت بتصنيعها سبع شركات طبية مختلفة.