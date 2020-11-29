البث الحي
منوعات

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
29/11/2020

أفادت الحكومة البريطانية في بيان رسمي أنها تمكنت من تأمين مليوني جرعة إضافية من لقاح "مودرنا" لمكافحة فيروس كوفيد 19.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تعيين رئيس الوزراء بوريس جونسون لنديم زهاوي وزيرا مسؤولا عن تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن بريطانيا تعلق آمالا عريضة على هذا اللقاح الذي سيتم الشروع في توزيعه مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل وكالة تقنين الأدوية في بريطانيا على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذي يعانون أكثر من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة فيروس كورونا.

وحسب التقديرات الأولية لوكالة تقنين الأدوية البريطانية، فإن التجارب المخبرية للقاح "مودرنا" بلغت مرحلة متقدمة وإن فاعليته وصلت نسبة 94,5%. وأضافت الوكالة أن الشروع في عمليات توزيع اللقاح داخل الأراضي البريطانية ستنطلق خلال الربيع المقبل وذلك بعدما يتم استيفاء جميع المعاير الصحية المعتمدة من قبل الوكالة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في وقت سابق طلب شراء 40 مليون جرعة من لقاح مشترك بين شركة "بيونتيك" الألمانية والشركة الأمريكية "فايزر" في محاولة للتقليل من نسب الإصابات المتواصلة في بريطانيا وذلك بعدما أثبتت التجارب الطبية أن فاعلية اللقاح الألماني الأمريكي بلغت 95%. وأضاف بيان للحكومة أن استلام جرعات كافية من هذا اللقاح سيتم مباشرة مع الترخيص له من قبل الحكومة.

يذكر أن الحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كوفيد 19 قامت بتصنيعها سبع شركات طبية مختلفة.

حول هذه القصة

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم السبت، أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي طورته شركتا بيونتك وفايزر، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

28/11/2020
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس (صور)

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)