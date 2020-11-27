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شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية
قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية
27/11/2020

أطلقت شركة يابانية مشروعا جديدا يهدف إلى تحويل وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأعلنت شركة "كامينيا أوموتو" اليابانية عن سعيها إلى شراء حقوق وجوه أشخاص حقيقيين، وتحولها إلى أقنعة متاحة للبيع في تعزيز فائقة لواقعية الأقنعة التي تنتجها.

وتعمل الشركة على شراء حقوق وجوه الأشخاص مقابل 40 ألف ين ياباني(380 دولار)، ثم تحولها إلى أقنعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد فائقة الواقعية، مقابل ما يقدر بـ 98 ألف ين (940 دولار).

ومن أجل تشجيع المشاركة، قالت الشركة إن القناع الذي يحظى بشعبية لدى عملائها ويحصد مبيعات كبرى سيحصل صاحبه على نسبة مئوية من الأرباح.

ووضعت الشركة استمارة إلكترونية على موقعها في الفترة من 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري واشترطت أن يكون أكبر من 21 عاما ومن سكان مدينة طوكيو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشركة تلقت العديد من العروض من قبل المتقدمين، لدرجة أنها اضطرت إلى الاختيار فيما بينهم بنظام القرعة.

وعبر متجرها الإلكتروني، طرحت الشركة قناع لوجه صاحبها، وهو الذي أصبح متاحا للحجز المسبق من قبل الجمهور العام، مقابل 78 ألف ين (748 دولار).

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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