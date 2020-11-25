أردوغان يعلن تحقيق تقدم في إنتاج لقاح تركي لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاح المحلي لفيروس كورونا وصل مرحلة متقدمة.

وأفاد أردوغان خلال كلمته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، أن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أنهم يهدفون لجعله متاحا للاستخدام في أبريل / نيسان القادم على أبعد تقدير.

وأضاف "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه للبشرية جمعاء".

وأوضح أن تركيا تتابع من كثب جميع اللقاحات المطورة في الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوربا، في إشارة إلى المشاريع التي وصلت مرحلة التطبيق.

وأردف "ندعو في جميع المنابر الدولية التي نتحدث فيها، إلى عدم التضحية بدراسات اللقاح من أجل أطماع سياسية أو تجارية، وأن تكون ملكية مشتركة للبشرية جمعاء".

ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن تحمي كل دولة نفسها قبل أن يتخلص العالم بأسره من تهديد الوباء.

وتابع "لذلك، نشدد مرارا وتكرارا على الحاجة إلى إصلاح المؤسسات غير الفعالة في حل المشاكل المشتركة للبشرية وضمان الحقوق والإنصاف والعدالة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة إلجام وتيرة جائحة كورونا الآخذة في الارتفاع في تركيا كما في العالم أجمع.

وأشار أن الحد من الوباء عبر الالتزام الصارم بإجراءات مراعاة المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والنظافة سيحول دون اتخاذ تدابير مؤلمة مستقبلا.

وأكد أردوغان أن الشعب التركي بنى نظام حكمه وفق مبدأ "أحي الإنسان لتحيا الدولة".

وينتظر العالم مجموعة من اللقاحات من شركات مختلفة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويوجد حاليا 48 لقاحا مضادا لوباء كوفيد-19 في مرحلة التجارب السريرية على البشر، لكن 11 منها فقط دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الصحة العالمية. منها لقاح شركتي فايزر وبيونتيك، ولقاح شركة مودرنا الأمريكية، ولقاح سبوتنيك V الروسي، ولقاح جامعة أكسفورد البريطانية، وغيرها.