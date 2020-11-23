مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

قال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في مصر، عادل المصري، إن الحكومة قررت استثناء الملاهي الليلية والمسارح من قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم ليلا.

وأضاف المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة قررت مد عمل "الديسكوتيك" حتى الثانية صباحًا، و"مسارح المنوعات" حتى الثالثة، والتي تشمل الملاهي الليلية والحفلات الغنائية وحفلات الرقص الشرقي.

وأشار المصري إلى أن السائح الذي يأتي إلى مصر "عاوز ينبسط" على حد قوله، وليس مرتبطا بعمل، وبالتالي فإن استيقاظه حتى ساعة متأخرة من الليل لن يؤثر على سير العمل في اليوم التالي.

وقال إن السياح العرب يحبون القدوم إلى مصر من أجل ما سماها "القوة الناعمة لمصر" والتي قال إنها تشمل حضور الحفلات الليلية.

أما بشأن قرار إغلاق المطاعم السياحية في منتصف الليل، فأكد المصري أن الغرفة ستراجع تطبيق تلك القرارات ودرجة تأثيرها على الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة المصرية قررت أن تعمل المحال والمراكز التجارية (المولات) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء صيفا، والعاشرة مساء في الشتاء. على أن تغلق خلال الأجازات الأسبوعية والسنوية والأعياد في منتصف الليل صيفا وفي الحادية عشرة مساء في الشتاء.

أما الورش والأعمال الحرفية، فقد تقرر أن تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء في الصيف، والسادسة مساء في الشتاء، مع استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من تحديد المواعيد.

ولقي القرار انتقادات واسعة من مصريين، اعتبروا أن القرار غير مناسب للحالة المصرية، لأن العديد من المصريين يضطرون للعمل في وظيفتين حتى ساعة متأخرة من الليل لتأمين احتياجات أسرهم، وبالتالي سيؤثر قرار إغلاق المحال التجارية التي يعملون بها على أرزاقهم.

وكان وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، أصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية، اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وشمل القرار فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.

وقد تضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

ووفقاً للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/ نيسان من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.