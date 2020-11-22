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بعد الملاريا وحمى الضنك وكورونا.. بريطاني ينجو من لدغة ثعبان كوبرا في الهند

عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)
عانى جونز أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي (الفرنسية)
22/11/2020

يتعافى عامل خيري بريطاني نجا من فيروس كورونا وحمى الضنك والملاريا، من لسعة أفعى قاتلة في ولاية راجستان في غرب الهند.

وتعرّض إيان جونز للسعة كوبرا هندية في منطقة جودبور الريفية وأدخل مستشفى يقع على مسافة حوالي 350 كيلومترا من العاصمة الإقليمية جايبور.

وقال الطبيب المعالج أبهيشيك تاتر لوكالة فرانس برس في مستشفى ميديبولس المحلي "جاء جونز إلينا الأسبوع الماضي بعد تعرضه للسعة أفعى في إحدى قرى المنطقة. في البداية، اشتبهنا أيضا في أنه مصاب بكوفيد-19 (للمرة الثانية) لكن نتيجة اختباره كانت سلبية".

وأضاف "أثناء وجوده في المستشفى، كان واعيا وعانى أعراض لسعة الأفاعي التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي، لكن هذه الأعراض تكون عابرة بشكل عام".

وسمح لجونز مغادرة المستشفى في وقت سابق من الأسبوع. وأوضح الطبيب "نتوقع ألا تكون هناك آثار على المدى الطويل (…) سيبدأ التحسن خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن لسعات الأفاعي شائعة في أرياف المنطقة.

تعرّض جونز للسعة كوبرا هندية وأدخل مستشفى على مسافة 350 كيلومترا من جايبور (الفرنسية)

وقال نجل إيان، سيب جونز في منشور على صفحة "غو فاند مي" التي تم إنشاؤها من أجل مساعدته على دفع فواتيره الطبية والعودة إلى جزيرة وايت في جنوب إنجلترا "أبي مكافح، فخلال فترة وجوده في الهند، عانى من الملاريا وحمى الضنك قبل أن يصاب بكوفيد-19".

وأضاف "لم يكن قادرا على العودة إلى بلده بسبب الوباء، وكعائلة، تفهمنا رغبته في مواصلة دعم العديد من الأشخاص الذين يعتمدون عليه".

ويعمل جونز مع الحرفيين التقليديين في راجستان، ومن خلال مؤسسته الاجتماعية "سابيريان" المدعومة من جمعيات خيرية، يساهم في توريد سلعهم إلى بريطانيا لمساعدتهم على الهروب من الفقر.

المصدر : الفرنسية

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