البث الحي
منوعات|إسبانيا

ظنوا أنها مزحة.. لحظة إخراج رأس بشري من حاوية قمامة (فيديو)

2/11/2020

وشوهد المشتبه به يحمل حقيبة وضع الرأس المقطوع فيها، قبل أن يرميه ويهرب.

وأخطأ الشهود في البداية عندما ظنوا في البداية أن الحادث عبارة عن مزحة عيد الهالوين، حيث ذكرت تقارير محلية أن الرجل أظهر الرأس لبعض المارة ومن بينهم أطفال. 

وتم تنبيه الشرطة في مدينة هويلفا جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية مع البرتغال في حوالي الساعة 3 مساء السبت، بعد أن أدرك مارة وسكان أن الرأس كان حقيقيًا. 

وتم الاعتقال في شقة قريبة بعد الساعة 9 مساءً، حيث اكتشف الضباط جثة الرجل صاحب الرأس المقطوع، الذي وُصف بأنه صديق للمحتجز الذي كان يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا.

ولم تكشف الشرطة عن اسم أي من الرجلين، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشرطة على هذا الاكتشاف المروع.

بينما انتشرت لقطات للضباط وهم يتفحصون الحقيبة التي تحتوي على الرأس بعد تطويق المنطقة.

وتم تصوير ضباط آخرين وهم يستجوبون الشهود على بعد بضعة أقدام من الطريق.

وأمرت محكمة في هويلفا، المسؤولين بعدم الإدلاء بأي تعليق في المراحل الأولى من تحقيقها القضائي.

المصدر : ديلي ميل
المزيد من منوعات

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي