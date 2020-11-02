ظنوا أنها مزحة.. لحظة إخراج رأس بشري من حاوية قمامة (فيديو)

وشوهد المشتبه به يحمل حقيبة وضع الرأس المقطوع فيها، قبل أن يرميه ويهرب.

وأخطأ الشهود في البداية عندما ظنوا في البداية أن الحادث عبارة عن مزحة عيد الهالوين، حيث ذكرت تقارير محلية أن الرجل أظهر الرأس لبعض المارة ومن بينهم أطفال.

وتم تنبيه الشرطة في مدينة هويلفا جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية مع البرتغال في حوالي الساعة 3 مساء السبت، بعد أن أدرك مارة وسكان أن الرأس كان حقيقيًا.

وتم الاعتقال في شقة قريبة بعد الساعة 9 مساءً، حيث اكتشف الضباط جثة الرجل صاحب الرأس المقطوع، الذي وُصف بأنه صديق للمحتجز الذي كان يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا.

ولم تكشف الشرطة عن اسم أي من الرجلين، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشرطة على هذا الاكتشاف المروع.

بينما انتشرت لقطات للضباط وهم يتفحصون الحقيبة التي تحتوي على الرأس بعد تطويق المنطقة.

وتم تصوير ضباط آخرين وهم يستجوبون الشهود على بعد بضعة أقدام من الطريق.

وأمرت محكمة في هويلفا، المسؤولين بعدم الإدلاء بأي تعليق في المراحل الأولى من تحقيقها القضائي.