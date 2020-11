ظاهرة طبيعية فريدة.. لحظة التقاء مياه نهرين في الصين (فيديو)

وخلق كل من النهرين حدودًا واضحة بينهما، وظهر كل منهما بلون مختلف ومميز عن الآخر رغم دخولهما نفس المجرى المائي، فظهر أحدهما باللون الأصفر في جانب، والثاني ملتصق به من الناحية الأخرى ولكن باللون الأخضر.

ونشر موقع "تشاينا نيوز" على منصاته، مقطع الفيديو، الذي رصد الظاهرة الطبيعية المتمثلة في عدم اختلاط مياه النهرين رغم التقائهما في مكان واحد، بل احتفظ كل منهما بحدوده وخواصه ولونه المميز.

ووقع الحدث الرائع في سانجيانغكو بمقاطعة قوانغشي "الذاتية الحكم" في أقصى جنوب الصين، وهي منطقة تقاطع 3 أنهار هي، يونغجيانغ وزوجيانغ ويوجيانغ.

A splendid natural phenomenon takes place in Sanjiangkou region, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Zuojiang and Youjiang rivers clash and create a clear boundary with distinct yellow and green river water on each side. #AmazingChina pic.twitter.com/jq3JFrAd2s

