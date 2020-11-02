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ظاهرة طبيعية فريدة.. لحظة التقاء مياه نهرين في الصين (فيديو)

لقطة من الجو لالتقاء نهرين في الصين
لقطة من الجو لالتقاء نهرين في الصين
2/11/2020

وخلق كل من النهرين حدودًا واضحة بينهما، وظهر كل منهما بلون مختلف ومميز عن الآخر رغم دخولهما نفس المجرى المائي، فظهر أحدهما باللون الأصفر في جانب، والثاني ملتصق به من الناحية الأخرى ولكن باللون الأخضر.

ونشر موقع "تشاينا نيوز" على منصاته، مقطع الفيديو، الذي رصد الظاهرة الطبيعية المتمثلة في عدم اختلاط مياه النهرين رغم التقائهما في مكان واحد، بل احتفظ كل منهما بحدوده وخواصه ولونه المميز.

ووقع الحدث الرائع في سانجيانغكو بمقاطعة قوانغشي "الذاتية الحكم" في أقصى جنوب الصين، وهي منطقة تقاطع 3 أنهار هي، يونغجيانغ وزوجيانغ ويوجيانغ.

وتم رصد الظاهرة الفريدة، عندما التقى نهرا زوجيانغ ويوجيانغ، وواصلا الانسياب والجريان داخل مجرى مائي واحد دون أن يختلطا.

ومع هيمنة الأعاصير والأمطار على طقس جنوب الصين في الآونة الأخيرة، حمل نهر يوجيانغ مزيدًا من الرمال، مما جعل محتوى الرمل العالي، يصبغ الماء باللون الأصفر الموحل، وبدا اللون أكثر وضوحًا عندما ظهرت الحدود حين التقى بنهر زوجيانغ.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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