البث الحي
منوعات

شاهد: ذيل حوت عملاق يحمي قطارا من كارثة في هولندا

2/11/2020

وأفلت القطار من خطر السقوط في المياه الموجودة على مسافة عشرة أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلَّقًا في الهواء، مدعومًا فقط بذيل مجسم الحوت الضخم.

ولم يصَب سائق القطار، الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى خلال الحادث، الذي وقع بُعيد منتصف الليل في سبيكينيسه (قرب مدينة روتردام الهولندية الساحلية).

وفي مصادفة ملفتة، يحمل المجسم الفني الذي حمى القطار من الهلاك عنوان "أنقذه ذيل الحوت".

وقالت كارلي غورتر من هيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينموند لوكالة فرانس برس "هذا سيناريو غريب. خرج المترو عن السكة وسقط على مجسم يسمى (سايفد باي ذي وايلز تايل: أنقذه ذيل الحوت)، وقد حصل ذلك حرفيًّا؛ فبفضل ذيل الحوت، أُنقِذ السائق بالفعل، إنه أمر لا يصدق".

وأفادت الهيئة أن السائق خضع للاستجواب في وقت لاحق، ولا يزال التحقيق جاريًّا لتحديد سبب الحادثة.

وقد خرج السكان المذهولون بأعداد كبيرة لرؤية المشهد الغريب، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوتهم للابتعاد والتزام تدابير التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

ويعمل حاليًا في الموقع فريق من خدمات الطوارئ والخبراء، بما يشمل المهندس المعماري الذي أنجز المجسم، بهدف إيجاد طريقة لسحب القطار بأمان.

وفي هولندا، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد 368 ألفًا و147 إصابة، قضى منهم 7 آلاف و463 متأثرين بإصابتهم، ولا تتوفر أرقام محدَّثة عن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس التاجي هناك.

وعالميًّا، أصاب الفيروس 47 مليونًا و72 ألفًا و539 شخصًا، وأودى بحياة مليون و208 آلاف و367 مصابًا، في حين تعافت 33 مليونًا و909 آلاف و200 حالة، حتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي