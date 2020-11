شاهد: ذيل حوت عملاق يحمي قطارا من كارثة في هولندا

وأفلت القطار من خطر السقوط في المياه الموجودة على مسافة عشرة أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلَّقًا في الهواء، مدعومًا فقط بذيل مجسم الحوت الضخم.

ولم يصَب سائق القطار، الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى خلال الحادث، الذي وقع بُعيد منتصف الليل في سبيكينيسه (قرب مدينة روتردام الهولندية الساحلية).

LOOK: The driver of a metro train escaped injury when the front carriage rammed through the end of an elevated section of rails and was caught by a sculpture of a whale's tail near the Dutch city of Rotterdam. There were no passengers onboard pic.twitter.com/qaXjPuyHkn — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 2, 2020

وفي مصادفة ملفتة، يحمل المجسم الفني الذي حمى القطار من الهلاك عنوان "أنقذه ذيل الحوت".

وقالت كارلي غورتر من هيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينموند لوكالة فرانس برس "هذا سيناريو غريب. خرج المترو عن السكة وسقط على مجسم يسمى (سايفد باي ذي وايلز تايل: أنقذه ذيل الحوت)، وقد حصل ذلك حرفيًّا؛ فبفضل ذيل الحوت، أُنقِذ السائق بالفعل، إنه أمر لا يصدق".

Artful death dodger. Police and fire crews surround scene trying to establish how to release the metro #spijkenisse pic.twitter.com/I36qpxIVK2 — anna holligan 🎙 (@annaholligan) November 2, 2020

Increasingly adverse weather conditions won’t make recovery teams job any easier #spijkenisse pic.twitter.com/ol7rAFSNno — anna holligan 🎙 (@annaholligan) November 2, 2020

وأفادت الهيئة أن السائق خضع للاستجواب في وقت لاحق، ولا يزال التحقيق جاريًّا لتحديد سبب الحادثة.

وقد خرج السكان المذهولون بأعداد كبيرة لرؤية المشهد الغريب، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوتهم للابتعاد والتزام تدابير التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

ويعمل حاليًا في الموقع فريق من خدمات الطوارئ والخبراء، بما يشمل المهندس المعماري الذي أنجز المجسم، بهدف إيجاد طريقة لسحب القطار بأمان.

A Rotterdam Metro went off the rails and was stopped by a sculpture.

Two pieces of publicly funded infrastructure and art collided to make the surreal art for our times. pic.twitter.com/mipd1Hnz8B — Sam Sharma (@s3rioussam) November 2, 2020

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020

وفي هولندا، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد 368 ألفًا و147 إصابة، قضى منهم 7 آلاف و463 متأثرين بإصابتهم، ولا تتوفر أرقام محدَّثة عن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس التاجي هناك.

وعالميًّا، أصاب الفيروس 47 مليونًا و72 ألفًا و539 شخصًا، وأودى بحياة مليون و208 آلاف و367 مصابًا، في حين تعافت 33 مليونًا و909 آلاف و200 حالة، حتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.