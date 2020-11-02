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المحيط تلوّن بالدم.. قرش عملاق يلتهم فيل بحر في لحظات (فيديو)

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
2/11/2020

وأظهر مقطع مصور، لحظة تمزيق القرش المفترس للحيوان البحري الذي يطلق عليه كذلك "فقمة الفيل"، حيث حوّل وجبته في لحظات إلى أشلاء دموية.

وفي اللقطات يبدو أن الوحش العملاق كان جائعًا للغاية ومتعطشًا للدماء حين التهم فريسته، وسط أمواج المحيط التي أحدثها الصراع، وقد تحولت إلى اللون الأحمر.

ويمكن سماع الشخص الذي يصور اللقطات وهو يقول "فقمة الفيل يا أخي. إنه وحش كبير"، قبل أن يصل القرش المتحمس إلى الحيوان ويبدأ في تمزيق لحمه، ما جعل البحر مزبدًا بالدم.

ونشرت قناة  Lost Winds Dive Shop  الفيديو على يوتيوب أمس، وقالت إن موظفهم "ناثان بينغ" التقط المقطع على بعد حوالي 10 أميال من الساحل في سان كليمنتي.

وبينما تشتهر أسماك القرش البيضاء بأنها مفترسة وقاتلة، فهي أيضًا متغذيات انتهازية وتنقب عن الجثث العائمة للحيتان والفقمات، كما يظهر في اللقطات.

وتندر هجمات القرش الأبيض على البشر، لكن العام 2020 كان أحد أكثر الأعوام دموية بالنسبة للوفيات المرتبطة بأسماك القرش.

ففي أستراليا، قُتل ستة أشخاص في هجمات غير مبررة لأسماك القرش حتى الآن هذا العام، على الرغم من أن المتوسط ​​السنوي، موت شخص واحد فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ستار
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