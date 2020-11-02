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الدوحة.. "كتارا" تتزين باسم النبي محمد ومديحه يتردد في أرجائها (فيديو)

جدران مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة تتزين باسم النبي "محمد"
جدران مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة تتزين باسم النبي "محمد"
2/11/2020

ورصدت الكاميرات تزيين اسم النبي "محمد"، لجدران حي "كتارا"، الذي يقع على مساحة مليون متر مربع.

وصاحب عرض أسماء النبي على جدران الحي، تشغيل إدارة "كتارا" أناشيد وأغاني عبر مكبرات الصوت، تمدح الرسول الكريم.

وعادة ما تقيم مؤسسة الحي الثقافي "كتارا"، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار العام في قطر.

 

وشهدت فرنسا خلال الفترة الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 من أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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