"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

أثارت تصريحات الكاتب السعودي أحمد الفراج، سخرية واسعة على منصات التواصل، بعد تأكيده أن إعلام المملكة ومصر والإمارات أكثر حرية من الإعلام الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يصدق أبدًا ما يقوله إعلام أمريكا.

وخلال استضافته في برنامج يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، قال الفراج هذا التصريح؛ ليؤكد أديب ما أدلى به ضيفه قائلًا: "عندك حق تمامًا".

ولاقت هذه المقابلة سخرية واسعة عبر تويتر، وقال الإعلامي المصري محمد هلال: "صيحة جديدة مفيش بعد كدة!"، وأضاف مغرد آخر: "عندك حق تمامًا.. واحد يطبل والثاني يهز".

"عندك حق تماما" 🤣

واحد يطبل والثاني يهز https://t.co/u6IRiRahna — محمد تكريتي (@takriti) November 18, 2020

صيحة جديدة مفيش بعد كدة! https://t.co/nl07WpW2ab — محمد جمال هلال (@gamal_helal) November 18, 2020

صباح الضحك جدا

بفكر ابدأ اعمل عرض للإعلام "المصري والسعودي والإماراتي" بدل الإعلام الأجنبي والأمريكي 😀😅🙃 https://t.co/o3hXp0zAYt — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) November 18, 2020

ويتحمس الفراج كثيرًا للرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب على حساب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والذي فاز بالانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري.

ولا يعترف ترمب حتى الآن بفوز بايدن، وتمتنع إدارته عن التعاون رسميًا مع فريق بايدن المكلّف تنظيم عملية انتقال السلطة.

وأعلن بايدن اختيار تسعة من كبار مسؤولي حملته لتولي مناصب رفيعة، ويعمل على تشكيل فريق إدارته، وذلك بعد أسبوع من اختياره كبير موظفي المقر الرئاسي.

وجاء في بيان لبايدن أن الولايات المتحدة "تواجه تحديات كبرى، وهم (هؤلاء التسعة) يحملون وجهات نظر متنوّعة ولديهم التزام مشترك بالتصدي لهذه التحديات لإخراج البلاد منها أقوى وأكثر اتحادا".