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منوعات|الهند

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)
مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)
17/11/2020

قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم توجيه اتهام بالقتل بحق أربعة أشخاص، على خلفية مقتل طفلة كانت تبلغ من العمر 7 أعوام، شمالي البلاد، تردد أنها تعرضت للخطف والاعتداء الجنسي، ثم القتل، قبل انتزاع أعضاء من جسدها واستخدامها في طقوس غامضة.

وبحسب مسؤول في الشرطة، تردد أن زوجين لم ينجبا أطفالا في قرية بمنطقة كانبور، بولاية أوتار براديش، دفعا ألف روبية (13 دولارا) لقريب لهما، وآخر من جيران الطفلة، مقابل قتلها من أجل طقوس تهدف إلى جعلهما قادرين على الإنجاب.

وقال المسؤول "إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق".

وأفادت الشرطة بأن الرجلين اختطفا الصغيرة ليلة مهرجان الأضواء "ديوالي" يوم السبت الماضي، وبعد ذلك اعتديا عليها جنسيا، ثم قتلاها وهما مخموران.

وبحسب الشرطة، انتزع الرجلان كبد الفتاة وأخذوه إلى الزوجين.

وقال مسؤول الشرطة "التهم الزوجان بعد ذلك العضو البشري (الكبد) لاعتقادهما بأن هذا سوف يساعدهما في إنجاب طفل. وخلال عملية الاستجواب، اعترف الرجل بأنه قرأ عن هذا الطقس في كتاب للسحر الأسود والتنجيم من أجل إنجاب طفل".

وبدأت الشرطة التحقيقات بعد العثور على جثة الفتاة قرب القرية يوم الأحد الماضي.

واعترف الرجلان بما اقترفا من جرائم، ثم تم اعتقال الزوجين لاحقا.

واتهمت الشرطة الأربعة بالقتل والاغتصاب وانتهاك قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية (بوكسو). وحال الإدانة، يواجه الأربعة عقوبة أدناها السجن مدى الحياة، وأقصاها الإعدام.

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