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"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
فولفو تختبر قوة سياراتها
16/11/2020

نشرت شركة فولفو السويدية، مقطع فيديو، عبر موقعها الرسمي، لاختبار قوة سياراتها بإسقاط 10 منها من على ارتفاع 30 مترا.

وبحسب بيان نشرته الشركة، فإنه يعد أقوى تصادم تم تنفيذه على الإطلاق، وغالبا ما يستخدم المتخصصون السيارات المحطمة في مركز سلامة سيارات فولفو لصقل مهاراتهم المنقذة للحياة.

وأظهر المقطع رفع مجموعة من السيارات الحديثة برافعة، ثم تركها تسقط أرضا في الهواء بشكل حر؛ لإثبات كم هي آمنة ولاختبار مدى قدراتها على تحمل الصدمات.

وشاركت فرق الطوارئ في تلك التجربة، لاختبار مهاراتها بالتعامل مع الحوادث المرورية، وكيفية إخلاء الركاب من سيارات فولفو المختلفة.

وقال هاكان جوستافسون، محقق أول في فريق أبحاث حوادث المرور بالشركة: "في العادة نحطم فقط السيارات في المختبر، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي أسقطناها من رافعة".

وأضاف: "كنا نعلم أننا سنشهد تشوهات شديدة بعد الاختبار، وقد فعلنا ذلك لمنح فريق الإنقاذ تحديا حقيقيًا للعمل معه"، مشيرا إلى أن جميع نتائج التجربة، سُتجمع في تقرير بحثي شامل، وسيتاح مجانا لعمال الإنقاذ في أماكن أخرى.

وأجرى مهندسو السلامة في الشركة، حسابات دقيقة حول مقدار الضغط والقوة التي يجب أن تتعرض لها كل سيارة، من أجل الوصول إلى مستوى الضرر المطلوب.

المصدر : الجزيرة مياشر + خدمة سند
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