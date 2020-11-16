الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

وقال الرئيس التنفيذي لمودرنا ستيفان بانسيل "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".

وتأتي نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90 بالمئة.

وقال ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا، إنّ ما تم التوصل إليه بمثابة "إنجاز مهم للغاية"، لافتا إلى أن الحصول على نتائج مماثلة من شركتين مختلفتين هو "أكثر ما يبعث على الاطمئنان".

وأضاف "يجب أن يبعث هذا الإنجاز الأمل لدينا جميعًا في أن اللقاح سيكون قادرًا على إيقاف هذا الوباء؛ ونأمل أن يعيدنا إلى حياتنا".

كما أشار إلى أن مودرنا لن تكون وحدها هي التي تحل المشكلة، مشددا على ضرورة توفر العديد من اللقاحات "لتلبية الطلب العالمي".

واستند تحليل مودرنا المرحلي إلى 95 إصابة بين المشاركين في التجربة والذين تلقوا علاجًا وهميًا أو لقاحًا.

تأتي نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك

ومن بين هؤلاء، حدثت خمس إصابات فقط في أولئك الذين تلقوا اللقاح، والذي تم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 28 يومًا بينهما.

وكانت مودرنا قد أعلنت الشهر الماضي أنها على ثقة أنها سوف تحصل على موافقة طارئة على لقاحها من السلطات الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي العام المقبل، يمكن للحكومة الأمريكية الحصول على أكثر من مليار جرعة من الشركتين فحسب، وهو أكثر من اللازم لسكان البلاد البالغ عددهم 330 مليونا.

وتتفاوض المفوضية الأوربية حاليا مع شركة مودرنا للحصول على 160 مليون جرعة لقاح.

واللقاحان سلاحان قويان لمكافحة الوباء الذي أصاب 54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل 1.3 مليونا.

وتأتي هذه الأخبار المبشرة عن اللقاحات في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19، حيث سُجلت أرقامًا قياسية جديدة في الولايات المتحدة واضطرت بعض الدول الأوربية إلى فرض الإغلاق مجددا.

وتتوقع شركة مودرنا الحصول على بيانات السلامة الكافية والمطلوبة للحصول على تصريح من الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، كما ستقدم الشركة طلبا للحصول على إذن بالاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) خلال الأسابيع المقبلة.

وتتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة بعكس لقاح فايزر، مما يسهّل من عملية توزيعه.

وتتوقع الشركة استقراره في درجات حرارة الثلاجة العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يومًا، كما يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 6 أشهر عند -20 درجة مئوية.