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تعرضت لمضايقات في بلدها.. نوبيون مصريون يحتفون بفرنسية اعتنقت الإسلام (فيديو)

أشهرت "أونتي" إسلامها أثناء احتفال القرية بالمولد النبوي الشريف
أشهرت "أونتي" إسلامها أثناء احتفال القرية بالمولد النبوي الشريف
15/11/2020

وشارك أهالي القرية مقاطع فيديو يظهر ترحيب وفرحة أهالي جزيرة هيسا خلال إشهار "أونتي" إسلامها، أثناء احتفال القرية بالمولد النبوي الشريف يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، قال زوجها صابر عسكر لمواقع إخبارية مصرية إنه ينتمي إلى قرية الكرور ومقيم بمحافظة أسوان. 

وأضاف أن زوجته تدعى "مانو" وهي فرنسية الجنسية، وبعد دخولها الإسلام غيرت اسمها لــ"أونتي" وتعني "قمر" باللغة النوبية.

والتقى صابر بزوجته الفرنسية في أسوان بسبب عمله في مجال السياحة، منذ عامين، وتزوجا منذ عام. 

وأشار إلى إن زوجته كان لديها دافع كبير للتعرف على العادات والتقاليد النوبية ومشاهدة جميع الأماكن التي تمثل هذه الحضارة.

 

وتابع "علاقتنا أساسها الاحترام المتبادل، ولم أتنازل عن مبادئي ولا ديني منذ زواجنا، كما لم أطلب منها أن تكون مسلمة، وهي التي بدأت في القراءة عن الدين الإسلامي، وفجأة قررت انها تسلم، ولم تكن لديها ديانة قبل ذلك".

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، ابن عم صابر، أن إشهار إسلام المواطنة الفرنسية كان خلال احتفال أهالي جزيرة هيسا النوبية بالمولد النبوي الشريف، بحضور الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة أوقاف أسوان الأسبق، بالجمعية الموجودة بالقرية، وسط أجواء مليئة بالسعادة.

وأشار إلى أنها اعتنقت الديانة الإسلامية منذ فترة وسافرت إلى بلدها فرنسا، وتعرضت لمضايقات، وتوصلت معه لتخبره بأنها تريد العودة إلى مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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