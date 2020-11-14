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موضع اهتمام خاص..شعر ترمب الأبيض يجذب الانتباه (فيديو)

14/11/2020

وظهر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ( 74 عاما ) في حديقة الورود وجذب الانتباه بشعره المميز، الذي كان يبدو مختلفا عن شكله المعتاد الأشقر البرتقالي، وأكثر شيبا باللون الرمادي والأبيض ومختلفا 
الرئيس الأمريكي الذي رفض الإقرار بالهزيمة صراحة، ظهر في مناسبات أقل منذ يوم الانتخابات، لكن يبدو أن لون شعره تغير في المناسبات العامة المحدودة التي حضرها منذ ذلك الحين. 

دونالد ترمب تميز بلون شعره وتسريحته- رويترز
موضع اهتمام

ولفت اللون انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر كثيرون من الرئيس، وقال البعض إن شعره أو حلاقه تنازل عن وظيفته ومضى قدما في حياته، قبل فترة طويلة من اعتراف الرئيس نفسه بخسارة الانتخابات. 
وقد ظل "شعر ترمب" بشكله وطريقة تصفيفه، موضع اهتمام خاص، خلال ترشحه الأول للرئاسة، حيث سمح لمضيف برنامج حواري بجذب شعره لإثبات أنه حقيقي.  
  

تسريحة ترمب كانت موضع اهتمام للكثيرين-رويترز
الطبيعي.. أجمل

قال أحد المغردين" سأقول شيئا لطيفا عن الرئيس: لم يكن ينبغي أبدا أن يضع كل صبغة شعر جوكر في شعره.. يبدو اللون الرمادي أكثر طبيعية".
وقال آخر" شعر ترمب الآن أبيض.. ولا يزال وجهه برتقالي اللون".

 

وكتبت مغردة" الغريب أن ترمب لم يعد أشقر فجأة.. يبدو أن شعره قد تحول إلى اللون الرمادي منذ يوم الانتخابات".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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