موضع اهتمام خاص..شعر ترمب الأبيض يجذب الانتباه (فيديو)

وظهر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ( 74 عاما ) في حديقة الورود وجذب الانتباه بشعره المميز، الذي كان يبدو مختلفا عن شكله المعتاد الأشقر البرتقالي، وأكثر شيبا باللون الرمادي والأبيض ومختلفا

الرئيس الأمريكي الذي رفض الإقرار بالهزيمة صراحة، ظهر في مناسبات أقل منذ يوم الانتخابات، لكن يبدو أن لون شعره تغير في المناسبات العامة المحدودة التي حضرها منذ ذلك الحين.

موضع اهتمام

ولفت اللون انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر كثيرون من الرئيس، وقال البعض إن شعره أو حلاقه تنازل عن وظيفته ومضى قدما في حياته، قبل فترة طويلة من اعتراف الرئيس نفسه بخسارة الانتخابات.

وقد ظل "شعر ترمب" بشكله وطريقة تصفيفه، موضع اهتمام خاص، خلال ترشحه الأول للرئاسة، حيث سمح لمضيف برنامج حواري بجذب شعره لإثبات أنه حقيقي.



الطبيعي.. أجمل

قال أحد المغردين" سأقول شيئا لطيفا عن الرئيس: لم يكن ينبغي أبدا أن يضع كل صبغة شعر جوكر في شعره.. يبدو اللون الرمادي أكثر طبيعية".

وقال آخر" شعر ترمب الآن أبيض.. ولا يزال وجهه برتقالي اللون".

Trump's hair is now white. His face is still orange.

وكتبت مغردة" الغريب أن ترمب لم يعد أشقر فجأة.. يبدو أن شعره قد تحول إلى اللون الرمادي منذ يوم الانتخابات".

Oddly, Trump is suddenly no longer blonde. His hair appears to have turned gray since Election Day pic.twitter.com/Nkn8KLXPhZ

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 13, 2020