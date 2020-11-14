عمدة نجريج يتصدر مواقع التواصل.. بعد إصابة محمد صلاح بكورونا

وسخر رواد مواقع التواصل في مصر من استضافة العمدة بكثافة في وسائل الإعلام وإطلاقه تصريحات عن حالة صلاح ووضعه المستقبلي وكأنه متحدث باسمه على الرغم من أنه مجرد عمدة قرية صغيرة فى دلتا النيل، هي مسقط رأس نجم المنتخب المصري.

ومن الطريف، أن وسائل الإعلام أعطت اهتماما كبيرا للرجل وتصريحاته، بل ونقلت عنه أن اللاعب المصري سيعود إلى إنجلترا للعلاج من الفيروس، بعد تواصله مع مدربه، يورغن كلوب، الذي نصحه بالتواصل مع الفريق الطبي للنادي.

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" المصرية (رسمية)، نقلًا عن عمدة نجريج قوله "إن صلاح حضنني 5 مرات، وقال لي: اخلع الكمامة يا عمو"، ثم حذفت الجريدة هذا الخبر.

وظهر عمدة قرية نجريج على عددٍ من وسائل الإعلام المصرية متحدثًا عن ملابسات الإصابة والحالة الصحية لمهاجم ليفربول.

أخبار اليوم تنشر

عمدة نجريج : صلاح حضنني خمس مرات وقال لي اخلع الكمامة يا عمو

نشر خبر بهذه الصيغة و ما يجري كله ليس له تفسير سوى أننا بصدد استهداف للنجم محمد صلاح بشكل رخيص pic.twitter.com/cmPxNV27CV — wael kandil (@waiel65) November 13, 2020

وأدلى عمدة نجريج بعدد من التصريحات حول إصابة صلاح بفيروس كورونا قوبلت بسخرية مواقع التواصل، واستغرب رواد مواقع التواصل أن يكون عمدة نجريج مصدر المعلومات حول الملابسات الصحية للاعب بحجم وأهمية محمد صلاح، وتساءل آخرون: أين دور اتحاد الكرة؟

وأدلى العمدة ماهر شتيه بتصريح قال فيه "لا أعتقد أن محمد صلاح أصيب في حفل زفاف شقيقه، سنُجري مسحات للجميع، ولو كان أصيب في الحفل كان تريزيجيه سيصاب أيضًا؛ لأنه سلم على جميع من سلم عليهم صلاح".

ورد عليه بعض المغردين متسائلًا "هو العمدة دلوقت هو اللي بيدي قرارات المسحات من عدمه؟"، وغرد آخر "لو عايزين أي أخبار عن صلاح عندكم عمدة نجريج ولا عزاء لاتحاد الكرة".

عمدة نجريج: لا اعتقد أن يكون صلاح قد أصيب في حفل زفاف شقيقه، سنجري مسحات للجميع، ولو كان أصيب في الحفل كان تريزيجيه سيصاب أيضًا لانه سلم على جميع من سلم عليهم صلاح pic.twitter.com/stOqSuLFWV — Yallakora (@Yallakoranow) November 13, 2020

لو عايزين اى اخبار عن صلاح عندكم عمدة نجريج ولا عزاء لأتحاد الكرة 😂😂😂 https://t.co/Jos3PahqqC — 🌺Amel Mustafa⁦🌺 (@AmelMostafa8) November 13, 2020

وتفاعل مغردون مع تصريحات شتيه، وما نقلته عنه صحف رسمية ووسائل إعلام مصرية، حتى أصبح عمدة نجريج حديث الساعة، ووصفه بعضهم بأنه "تحوّل فجأة إلى عمدة لندن، وليس عمدة نجريج".

وقال بعض المغردين إن أراد المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب الاطمئنان على صلاح؛ فإنه سيتصل مباشرة بعمدة نجريج، وذهب آخرون إلى أن عمدة نجريج يتبادل برقيات ورسائل من رؤساء وزعماء الدول الصديقة.

متخيل كلوب وهو بيقرأ تصريحات #عمده_نجريج هيفتكره انه زي عمدة لندن كدا وانه شخص مهم في مصر! 😂 pic.twitter.com/5jVVuJmQnc — قرموطي البلعوطي (@albal3oty) November 14, 2020

صديقي العزيز #عمده_نجريج شكرا علي جوزين البط وبلاص المش والعسل والفطير الي بعتهم لي مع الولا صلاح pic.twitter.com/yW1Mw1cay6 — رئيس كوريا الشماليه (@YyBpw8f5ZzqWkUO) November 13, 2020

من هنا ورايح مستر كلوب لو عايز يطمن على #محمد_صلاح حيرن على #عمدة_نجريج أو ممكن كمان العمدة يكون سايب التليفون مع شيخ الغفر ودا حيعرفهم ان البلد مش سايبه 😂 pic.twitter.com/NaJIUUAmvS — Alaa Jabaly (@alaajabaly) November 13, 2020

حد سمع صوت لشيخ البلد او لشيخ الغفر في الموضوع ده مش ممكن يكون #عمده_نجريج تسرع في التصريحات بتاعته يا جدعان 😂 pic.twitter.com/TA9cL1VXce — Mr. Perfect (@mrperfectaaa) November 13, 2020

ماهر شتيه عمدة قرية نجريج : صلاح مقدرش ينزل وقت شبكة اخوه، وحدد معاد الفرح عشان يقدر يحضره، الحنة اللي عملها والده وعدت عليك، كنا بنبوسه من كتفه وسلم على ترابيزة ترابيزة وكان لابس الماسك وملتزم — EParena Live (@EParenaLive) November 13, 2020

#عمده_نجريج نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين pic.twitter.com/pC0VNkoGtO — Mahmoud Rabia (@Mahmoud65308382) November 14, 2020

قولى يا عماد

هو صحيح ابوصلاح جاله كرونا#عمدة_نجريج مأكدلى اجدع pic.twitter.com/ksukgTFQbm — هــــــــــــانى العزوني (@Elazony3) November 13, 2020

ساديو ماني : ليك كبير يترد عليه يا صلاح 😅#عمده_نجريج pic.twitter.com/oAXdKhMobq — Ibrahim Ali#️⃣ (@ibrahim_11a) November 14, 2020

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا في مصر قبل مواجهة توجو المرتقبة، السبت، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأصيب صلاح بفيروس كورونا المستجد خلال حضوره عقد قران أخيه في مصر، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، وإن لم تبد عليه أيّ أعراض للإصابة.

وأفاد بيان اتحاد الكرة أن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، فضلًا عن عزل كل المخالطين.

وتابع البيان أن صلاح سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ولاحقًا، حذفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البيان الذي أصدرته بشأن إصابة صلاح بفيروس كورونا لتعود وتؤكد إصابة صلاح في بيان ثان بعد إجراء مسحة ثانية له.

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