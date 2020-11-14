دراسة تكشف التأثير السلبي للمشروبات الحمضية والغازية على المراهقين

وقال عضو هيئة التدريس بالجامعة التركية، الدكتور" وفيق أريجيا، إن الدراسة التي أجرتها الجامعة بشراكة مع الجامعتين الأمريكيتين،كشفت أن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية، في مرحلة المراهقة، يمكن أن يسبب سلوكاً عدوانياً لاحقا.

وأشار أريجيا إلى ثبوت إمكانية تسبب الاستهلاك المتكرر للمشروبات الحمضية والغازية وعصائر الفاكهة المحتوية على مواد مضافة، في أمراض خطيرة، لدى الأشخاص بين سن 11و16 سنة.

وأوضح، أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه المشروبات بشكل متكرر في مرحلة المراهقة المبكرة قد يميلون إلى الانخراط في سلوكيات عدوانية خلال الأعوام اللاحقة.

وأضاف أن الدراسة أثبتت حدوث تغيرات وتطورات جسدية وجنسية ونفسية خلال هذه الفترة، مؤكدا أن العدوانية والاضطرابات السلوكية خلال فترة المراهقة تتطلب تدخلات مبكرة بأساليب صحيحة.

وقال" بحسب دراسة علمية أجريت على 5 آلاف و 147 شابا، ثبت أن المشروبات الحمضية والغازية، والعصائر الحمضية المحتوية على مواد إضافية، التي تُستهلك في سن المراهقة المبكرة، وراء تطور مشاكل السلوك العدواني المقاوم للعلاج".

تناول الأسماك التي تحتوى على الأحماض الدهنية له تأثير إيجابي -رويترز

أغذية تساعد على التغييرات الإيجابية

وأشار أريجيا إلى أهمية استهلاك الأسماك، التي تحتوى الأحماض الدهنية من نوع أوميغا، مرتين في الأسبوع، حيث أثبتت الدراسة، تأثيرها الإيجابي على الاضطرابات السلوكية لدى المراهقين.

ونوه إلى أن الدراسة أثبتت أيضا أن إضافة معادن الزنك والحديد إلى الوجبات الغذائية اليومية خلال فترة المراهقة، أظهرت تغييرات إيجابية في السلوك العدواني لدى المراهقين.

وأكد الباحث التركي على ضرورة الحد من استهلاك السكريات كالشوكولا، والأطعمة التي تحتوي على الكافيين التي من شأنها زيادة إفراز هرموني الأنسولين والأدرينالين في مرحلة المراهقة المبكرة.