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فيديو مؤثر: أم تصرخ بحثا عن رضيعها بعد غرق زورق

13/11/2020

وظلت الأم تصرخ باسم رضيعها "جوزيف" بحثا عنه دون جدوى.

وقالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية إن الرضيع يبلغ من العمر ستة أشهر توفي بعد غرق الزورق المطاطي الذي كان يحمل المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل ليبيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتظهر اللقطات التي سجلتها المنظمة والدة الرضيع وهي تصرخ بعد أن فقدت رضيعها بينما يحاول رجال الإنقاذ مساعدة أكثر من 100 شخص في المكان.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على صفحتها على موقعي تويتر وفيسبوك إن الصبي انتشل من البحر لكنه لم ينج.

وقالت "منظمة أطباء بلا حدود" إن الوَفَيات كانت من بين "أكثر الأحداث فظاعة في البحر المتوسط هذا العام"، إذ توفي أكثر من 100 شخص في غضون 24 ساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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