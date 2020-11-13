شاهد: 1.5 مليون دولار ثمنا لأغلى "حمامة" في العالم

وقالت دار مزادات على الإنترنت إن حمامة سباق بلجيكية تبلغ من العمر عامين تدعى نيو كيم على وشك تسجيل رقم قياسي عالمي بأكثر من 1.5 مليون دولار في مزاد، وهو سعر استثنائي.

وخلال ساعة ونصف فقط من بدء المزاد على موقع(Pipa Piegon Paradise) يوم الإثنين الماضي، حصلت الحمامة نيو كيم على 226 عرض، وصل أعلاها إلى مبلغ 1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار).

نيو كيم" تسجل رقما قياسيا بلغ مليون ونصف دولار

ولم يتغير السعر منذ ذلك الوقت، ومع بقاء أيام على انتهاء المزاد، فلا تزال نيو كيم أغلى حمامة على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته حمامة بلجيكية دفع ثمنها هاوٍ صيني مبلغ 1.252 مليون يورو عام 2019.

وينتهي المزاد رسمياً في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهناك احتمال بتقديم عطاء يتجاوز العطاء القياسي الحالي الذي قدمه شخص من جنوب أفريقيا.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث ذلك، فهناك احتمال ضئيل لسحب العطاء، حيث أن المنظم يطلب وديعة بنسبة 20% من إجمالي مبلغ العطاء.

حماس صيني للحمام الزاجل

وأدى الحماس الصيني لسباقات الحمام الزاجل لمسافات طويلة إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، في وقت تحظى فيه طيور الحمام الزاجل وسباقاتها التقليدية بمكانة خاصة في بلجيكا.

وقال أحد مربي الحمام" لا يوجد بلد آخر لديه كثافة عالية من هواة الحمام مثل بلجيكا.. لا يوجد بلد في العالم يعيش فيه الكثير من مربي الحمام مع بعضهم بعضا، كما هو الحال في بلجيكا".

تربية الحمام الزاجل تجد رواجا كبيرا في بلجيكا

وأوضح" لدينا 20 ألف من مربي الحمام في بلد صغير جدا يتنافسون مع بعضهم بعضا على مستوى مرتفع جدا..إنه مثل دوري أبطال أوربا" في إشارة إلى مسابقة النخبة في كرة القدم الأوربية.

وبلغت عروض الحمام 1.32 مليون يورو هذا الأسبوع، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.252 مليون يورو المسجل في مارس/آذار 2019 للحمام البلجيكي الآخر أرماندو.

وهذا السعر يعتبر قياسيا لأنثى حمام- حيث كان أرماندو الذي سجل رقما قياسيا سابقا- ذكرا، وعادة ما يكون الذكر أكثر قيمة من الأنثى، لأنه يمكن أن ينتج المزيد من النسل، بحسب الرئيس التنفيذي ومؤسس دار المزادات.