شاهد: مراسلة أمريكية تنجو بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء

وكانت المراسلة أمبر روبرتس والمصور جوناثان مونتي يعدان تقريرا عن الفيضانات في مقاطعة لكسندر بالولاية، إذ انهار فجأة جسرا كانا يقفان عليه قبل ثوان.

وتقول روبرتس وهي تتابع تقريرها: "لقد شاهدنا الطريق ينهار مباشرة هنا على الهواء مباشرة – نفس الطريق الذي كنا نقف عليه قبل ثوانٍ فقط".

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ألكسندر مع إعلان حالة الطوارئ عندما تسبب هطول الأمطار من 7 إلى 10 بوصات في فيضانات شديدة