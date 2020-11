شاهد: مراسلة أمريكية تنجو بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء

وكانت المراسلة أمبر روبرتس والمصور جوناثان مونتي يعدان تقريرا عن الفيضانات في مقاطعة لكسندر بالولاية، إذ انهار فجأة جسرا كانا يقفان عليه قبل ثوان.

وتقول روبرتس وهي تتابع تقريرها: "لقد شاهدنا الطريق ينهار مباشرة هنا على الهواء مباشرة – نفس الطريق الذي كنا نقف عليه قبل ثوانٍ فقط".

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB

— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020