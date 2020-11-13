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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: مراسلة أمريكية تنجو بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء

المراسلة أمبر روبرتس
المراسلة أمبر روبرتس
13/11/2020

وكانت المراسلة أمبر روبرتس والمصور جوناثان مونتي يعدان تقريرا عن الفيضانات في مقاطعة لكسندر بالولاية، إذ انهار فجأة جسرا كانا يقفان عليه قبل ثوان.

وتقول روبرتس وهي تتابع تقريرها: "لقد شاهدنا الطريق ينهار مباشرة هنا على الهواء مباشرة – نفس الطريق الذي كنا نقف عليه قبل ثوانٍ فقط".

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ألكسندر مع إعلان حالة الطوارئ عندما تسبب هطول الأمطار من 7 إلى 10 بوصات في فيضانات شديدة

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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