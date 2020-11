شاهد: مذيع بريطاني يرتدي تنورة ضخمة لتطبيق التباعد الاجتماعي

وعلق سكوفيلد (58 عامًا) في المقطع قائلا: "لحين اعتماد لقاح بشكل كامل، سأرتدي هذا لإبقائي في أمان من كورونا وعلى مسافة من الآخرين"، في إشارة لاجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

ويقدم سكوفيلد برنامج "The Morning and Dancing on Ice"، والذي يذاع على قناة "ITV" البريطانية، ويُعرف عنه تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في برنامجه، ويحرص على وجود مسافة كافية دائمًا بينه وبين ضيوفه.

واكتسب سكوفيلد شهرته الواسعة من خلال عمله كمقدم دائم لقناة بي بي سي للأطفال على مدار الأسبوع، في الفترة ( 1985 -1987م).

وأعلنت بريطانيا الخميس تسجيل 33470 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية ترصدها حتى الآن، بينما تواجه الحكومة صعوبات في احتواء موجة تفشٍ ثانية قبل الشتاء.

وبريطانيا صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء كورونا في أوربا، ولا تقل في هذا الإطار عالميًّا سوى عن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

وأعلنت الحكومة كذلك عن 563 وفاة جديدة في غضون 28 يومًا من تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، في انخفاض طفيف عن 595 في اليوم السابق، وبلغ مجمل الوفيات في بريطانيا وفقا لطريقة القياس نفسها أكثر من 50 ألفًا.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بمعاودة فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا لشهر، وسط مخاوف من أن العدد المتزايد للإصابات قد يفوق طاقة الخدمات الصحية.

وفي السياق، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) في المملكة المتحدة إلى مليون وو290 ألفًا و195 إصابة، من بينها 33 ألفًا و470 إصابة جديدة، قضى منهم 50 ألفًا و928 جراء الإصابة، من بينها 588 حالة وفاة جديدة، بينما تعافت 731 ألفًا و468 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 52 مليونًا و964 ألفًا و420 شخصًا، أودى منهم بحياة مليون و296 ألفًا و692 مصابا، في حين تعافت 36 مليونًا و916 ألفًا و530 حالة، حتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.